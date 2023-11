Il forte vento non ferma i golosi

Il forte vento cambia i programmi di ’CioccolaTi’, la festa del cioccolato di San Marino. Gli stand degli artigiani cioccolatieri sono regolarmente aperti in via Donna Felicissima già da ieri pomeriggio. Ma l’inaugurazione è stata spostata a questa mattina, alle 11, davanti all’entrata della Galleria Cassa di Risparmio. Fino a domenica, poi, impossibile perdersi il market del cioccolato con 9 maestri cioccolatieri, mentre la Cava dei Balestrieri sarà allestita a tema per show cooking e laboratori per bambini. Via Donna Felicissima ospiterà mercatini e produttori locali e infine la Galleria della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino durante l’evento diverrà sede del primo museo itinerante dedicato al cioccolato. Tra una degustazione e l’altra.