"Il Franchini è un’eccellenza. Da noi massimo sostegno"

"Il risultato è un’eccellenza sanitaria che dev’essere mantenuta nel suo carattere pubblico, universale e gratuito frutto da un lato dell’attenzione che non faremo mai mancare e, dall’altro, del grande lavoro e dei tanti sforzi di tutti gli operatori sanitari". Così il sindaco di Santarcangelo, Filippo Sacchetti, ha aperto il suo intervento durante la cerimonia per i 150 anni dell’ospedale Franchini, celebrata domenica al C’entro Supercinema, gremito di cittadini, operatori sanitari e rappresentanti delle istituzioni. Un pomeriggio di festa e di memoria organizzato da Ausl Romagna in collaborazione con il Comune di Santarcangelo e FoCuS, nell’ambito della Giornata nazionale degli ospedali storici italiani promossa da Acosi. "Municipio, ospedale e città sono legati da un rapporto profondo, quasi genetico – ha aggiunto Sacchetti –. Nacquero insieme, si sono sostenuti e hanno costruito un modello di sanità che appartiene a tutti". L’incontro, condotto dal giornalista Mirco Paganelli, ha ripercorso la storia del Franchini, tra testimonianze e prospettive. La dottoressa Ivonne Zoffoli, direttrice del presidio di Santarcangelo e Novafeltria, ha ricordato la benefattrice Rosa Lazzarini, che donò i terreni su cui sorse il padiglione storico a lei intitolato. E proprio quel padiglione ‘Rosa Lazzarini’, oggetto negli ultimi anni di un profondo intervento di riqualificazione esterna e interna, è stato inaugurato simbolicamente ieri mattina alla presenza del sindaco Sacchetti, dell’assessore alla sanità Filippo Borghesi, della dottoressa Zoffoli e dell’architetto Enrico Sabatini. Un investimento di circa 1,5 milioni di euro, in parte finanziato con fondi Pnrr, che ha valorizzato lo stile art nouveau dell’edificio e adeguato gli spazi alle esigenze dei servizi moderni, con ulteriori lavori previsti per gli spogliatoi del personale. La giornata ha messo in luce anche il ruolo delle associazioni Il Punto rosa, Crisalide e Paolo Onofri, che con il loro impegno testimoniano il legame profondo tra ospedale e collettività.

Aldo Di Tommaso