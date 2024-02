"Il fratino calpestato dalla Beach Arena"

Sì alla Beach Arena, ma tutelando il fratino. "Una assurda litania", la definisce il comitato difende l’esemplare di uccello. Secondo il comitato Vieni oltre fratino "il dato che salta agli occhi resta il riferimento alla presunta collaborazione con l’associazione ornitologi dell’Emilia Romagna dopo che la stessa Asoer ha comunicato che

non presterà più alcun tipo di collaborazione con l’amministrazione. Perché si allude ancora a questa collaborazione negli articoli? Perché si parla del tanto famoso recinto? Da quando chi è costretto a rifugiarsi è

tutelato? E perché poi dobbiamo continuare a leggere che "al termine di ogni manifestazione l’arenile dovrà essere pulito e ripristinato per la libera fruizione da parte della collettività. Sappiamo che per mesi rimangono rifiuti, microplastiche, coriandoli e chi più ne ha più ne metta. Il fratino e la sua tutela non si conciliano con la Rimini Beach Arena. Se il Comune continua a concedere lo spazio alla

Beach Arena significa che il Comune non tutela il fratino e non rispetta la natura. In questo modo ci sentiamo presi in giro.

Ci dispiace che il sindaco ci abbia ricordato che lui tenta di ascoltare gli interessi di tutti dimenticando che noi non portiamo gli interessi di una parte, ma i diritti della natura".