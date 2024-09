Il Fulgor festeggia 110 anni con film e concerti

Il Fulgor scalda i motori per l’inizio di una nuova stagione all’insegna di tanti progetti e novità. Il cinema caro a Federico Fellini, che qui da bambino vide i primi film e si innamorò della settima arte, festeggia 110 anni (fu inaugurato il 5 novembre del 1914) e lo fa unendo la sua programmazione a quella di altri due luoghi di Rimini, il Settebello e la galleria Augeo art space, portando in primo piano l’amore per la cultura e l’arte in ogni suo genere.

Si parte lunedì prossimo con la proiezione di Per un pugno di dollari, il capolavoro western firmato da Sergio Leone con musiche di Ennio Morricone. I giovedì animeranno un altro luogo caro alla città, il Settebello, che riapre il 3 ottobre. Il 10 ottobre il cinema di via Roma omaggia la coppia francese formata dal regista Claude Chabrol e dalla sua musa Isabelle Huppert proiettando Il buio della mente. Spazio anche alle animazioni per i più piccoli in onda il sabato pomeriggio nelle sale di via Roma. A rompere il ghiaccio il classico Disney Bianca e Bernie. La domenica si torna al Fulgor per l’ormai collaudata formula ’colazione e film’. Si partirà il 6 ottobre con La dolce vita, omaggio a Fellini e Mastroianni per il ciclo Mastroianni100 che celebra il centenario dalla nascita dell’attore, e Yojimbo la sfida del Samurai. Le sorprese non terminano qui. In questa stagione il Fulgor propone anche un nuovo format dedicato ai cortometraggi. A partire a ottobre andrà in scena Al cinema anche per l’aperitivo, per vedere i corti che hanno fatto la storia del cinema. Altra novità è la scuola di cinema, a cura della Libera film academy, con lezioni di teoria, laboratori e la preparazione di corti e documentari.

Cinema e non solo. Dopo il successo della prima edizione il Fulgor ripropone Off, rassegna di eventi dedicati anche a musica e letteratura all’Augeo Art Space. Gli appuntamenti sono organizzati in collaborazione col ’Rimini Jazz club’: si parte il 6 ottobre col concerto del Silvia Donati trio. "È un Fulgor sempre più aperto alla città, che vuole essere presidio sociale e culturale", dice Elena Zanni, la direttrice di Fulgor e Settebello.