Il Fundraising chiude in bellezza con Cassani

Si è chiusa la XVI Edizione del Festival del Fundraising. Dopo un’intensa mattinata di lavori dedicata a interventi ispirazionali per la vasta platea dei fundraiser Italiani. Sul Palco del Palariccione si sono alternati numerosi professionisti, a partire dal videomaker Paolo Bacchi, che ha ispirato il pubblico su come bucare lo schermo, non solo quando si tratta di video professionali, ma anche quando in una semplice telefonata si vuole avere la giusta attenzione del proprio interlocutore. A seguire si è rivolto alla platea Stefano Andreoli, fondatore di Spinoza.it e infine Davide Cassani, che con il suo intervento ha ripreso la sua storia di ciclista.

L’intervento di Davide era collegato al tema del Festival di quest’anno "Imperfetti" e come lui stesso ha sottolineato dal palco è stato "un imperfetto", non un campione assoluto, bensì un: "campione nel mettersi al servizio della propria squadra, anche quando aveva l’opportunità di vincere". E anche ultimamente, nella sua esperienza come commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo, Cassani si è messo a servizio del gruppo guidando alla vittoria la nazionae italiana.

Il gran finale è poi arrivato con la premiazione dell’Italian Fundraising Award – Ferrovie dello Stato Italiane. A consegnare il prestigioso premio è stata Cecilia Cazzola, Responsabile Healt Safety Quality & Enviromental Systems di Ferrovie dello Stato, che per l’edizione 2023 è stato il Title sponsor del Premio IFA. A ricevere l’importante riconoscimento dentro il Palas di Riccione è stata Luisa Bruzzolo, Direttrice Generale di LILT Milano, la vincitrice della dodicesima edizione dell’Italian Fundrasing Award (IFA) - Ferrovie dello Stato Italiane 2023, il più importante premio del terzo settore.

La vincitrice Luisa Bruzzolo, ora appunto direttrice generale di Lilt Milano, si occupa di fundraising da più di venticinque anni e nel suo lungo percorso professionale ha raccolto oltre 100 milioni di euro per diverse cause umanitarie (con Fondazione Cesvi e Fondazione Mission Bambini), cause culturali (con Fondo Ambiente Italiano), cause politiche (con la campagna elettorale di Giorgio Gori) e cause sociosanitarie (con Vidas e LILT).