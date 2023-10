Il funerale e poi la sepoltura a Sogliano

Sarà sepolta nel cimitero di Montegelli, a Sogliano, Pierina Paganelli. Oggi alle 10.30 la cerimonia funebre che si svolgerà nella sala del Regno dei Testimoni di Geova di Bellariva, in via Rosmini-Serbati.

Il manifesto funebre porta i nomi dei figli - Giuliano, Chiara e Giacomo - dei nipoti e dei "parenti tutti". Pierina (soprannominata Piera) viene ricordata come "un membro molto attivo della comunità dei Testimoni di Geova. Era molto amata da tutti, anche per l’attività di volontariato a cui si dedicava con grandissimo impegno". In vista di un eventuale processo che potrebbe richiedere la riesumazione, è stata però esclusa la cremazione. L’assassino della signora Pierina rimane ancora senza un nome. Le indagini della squadra mobile, coordinata dal sostituto procuratore Daniele Paci, proseguono e si concentrano ancora su familiari e vicini di casa.