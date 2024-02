Il furbetto degli affitti. Reclama per la Tari, spuntano 5 case fantasma

Una storia di ordinaria evasione. È quella di un riminese proprietario di ben cinque appartamenti che durante l’estate vengono affittati (a prezzi tutt’altro che modici) a famiglie di turisti. Peccato solo che l’uomo si fosse ’dimenticato’ di registrarli come tali allo sportello Suap del Comune. Nascondendoli, in buona sostanza, agli occhi del Fisco. Forse il solito furbetto avrebbe continuato a farla franca, se solo non avesse commesso la leggerezza di recarsi a Palazzo Garampi. Dove ha presentato un formale reclamo per una cartella Tari, a suo dire, anomala. L’amministrazione comunale ha quindi compiuto una serie di controlli e solo alla fine il protagonista ha scoperto di essersi dato la zappa sui piedi da solo.

È solo uno dei tanti casi portati a galla dagli uffici comunali nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale. Attività che negli ultimi anni si sono concetrate anche sul settore delle case-vacanza e degli affitti brevi: incrociando le diverse banche dati, oltre alle presenze segnalate dai gestori alla Questura e quelle dichiarate ai fini dell’imposta di soggiorno, nel corso dello scorso anno sono emerse 16 significative irregolarità trasmesse all’Agenzia delle Entrate. Complessivamente, dall’avvio del progetto di compartecipazione al gettito erariale, il Comune di Rimini ha incassato oltre 3 milioni di euro a titolo di contributo calcolato sulle maggiori somme riscosse dallo Stato. Dal 2009, anno di inizio della collaborazione, sono state inviate 3.264 segnalazioni frutto di accertamenti dell’ufficio tributi.

"Un’attività dunque importante e che vogliamo proseguire in rapporto con gli enti preposti e sulla base delle normative vigenti, sia perché ci consente di recuperare risorse preziose alla comunità sia perché consente di garantire equità tra i contribuenti" dice l’assessore al bilancio, Juri Magrini, riallacciandosi al dibattito in corso a livello nazionale negli ultimi giorni, innescato dalle dichiarazioni del vice ministro dell’Economia, Maurizio Leo (che ha paragonato l’evasione al "terrorismo"). "Chi paga – aggiunge Magrini – non può sostenere il peso del costo dei servizi anche per chi aggira le leggi del paese. Questo vale anche per le attività ricettive: a fronte della gran parte delle imprese del settore che contribuiscono regolarmente al pagamento dei tributi locali, c’è una parte minoritaria che elude gli obblighi, inquinando il mercato, creando concorrenza sleale, sottraendo risorse utili alla difesa del bene comune".