Il futuro degli investimenti al centro del convegno di RivieraBanca

Il futuro degli investimenti, guidato da tecnologia e innovazione. Questo l’argomento che ha fatto da filo conduttore all’evento organizzato nei giorni scorsi a Riccione, nella cornice del Grand Hotel Des Bains, da RivieraBanca con il supporto di Bcc Risparmio & Previdenza e BlackRock. Nel corso del convegno, sono stati illustrati temi emergenti nel settore tecnologico, tra cui l’intelligenza artificiale generativa, la tecnologia geospaziale, la nuova configurazione mondiale e la transizione verso un’economia a basse emissioni. Inoltre è stato spiegato come "BlackRock sta utilizzando strumenti innovativi come il big data e l’intelligenza artificiale per offrire soluzioni di investimento basate su dati, intuizioni e innovazione continua". L’evento, fa sapere RivieraBanca, ha "offerto l’opportunità, unica per gli investitori professionali e gli intermediari qualificati, di comprendere meglio le tendenze future del settore degli investimenti e di scoprire come poter sfruttare al meglio queste tendenze, con evidente vantaggio traslabile ai propri assistiti".

Un evento nato per rafforzare il legame tra RivieraBanca e i suoi clienti, "dimostrando ai medesimi l’impegno dell’Istituto verso la trasparenza, l’innovazione e la creazione di valore".

"Intelligenza artificiale ed economia circolare – afferma Gianluca Conti, direttore generale di RivieraBanca – sono due fattori che produrranno un cambiamento epocale in un mercato finanziario sempre più complesso. Per gli investitori non è più tempo di utilizzare il metodo fai da te e i risparmiatori hanno necessità di affidarsi ad un professionista. Il ruolo di Rivierabanca, Istituto del territorio, certificato da Altroconsumo come banca con il massimo grado di affidabilità, è sempre più centrale nell’affiancare il cliente per costruire un portafoglio finanziario diversificato e in linea con la sua propensione al rischio. I nostri consulenti conoscono i clienti e assieme a loro lavorano su esigenze e obiettivi".