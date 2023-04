Il futuro del Flaminio Rbr: "Pronti a investire 2,5 milioni sul palasport ma vogliamo gestirlo"

di Manuel Spadazzi

La stagione che ha segnato – dopo 11 anni – il ritorno di Rimini nel basket che conta, non è ancora finita. Ci sono da onorare le ultime due partite della poule promozione di A2, contro Trapani e Agrigento, e Rbr può sognare i playoff. Ma che li raggiunga o meno, la società biancorossa è già riuscita in un mezzo miracolo. "Ma per fare il salto di qualità abbiamo bisogno di riqualificare il ‘Flaminio’. E per riuscirci è necessario avere l’impianto in gestione". Parola di ‘Giove’ Boldrini, commercialista, presidente onorario della società, che insieme agli altri soci di Rbr sta lavorando a una proposta che farà discutere parecchio. Soprattutto ora che, nel calcio, infuriano le polemiche dei tifosi del Rimini – in particolare quelli della curva Est – sullo stadio e su una riqualificazione attesa per tanti, troppi anni.

Qual è il piano di Rbr?

"Vogliamo farlo diventare la casa dello sport riminese, del basket e non solo. Stiamo lavorando a un progetto di riqualificazione molto importante. Prevede la completa ristrutturazione del ‘Flaminio’. Ma non vogliamo limitarci al basket. Siamo pronti a realizzare nuove palestre, ambulatori per fisioterapia e medicina dello sport. E non solo. Vorremmo realizzare nel palasport anche spazi dedicati alla ristorazione e al merchandising".

Quanto costano i lavori?

"Il primo studio di fattibilità stimava una spesa di 2 milioni, ma con l’impennata dei costi delle materie prime si arriverà a quasi 2,5 milioni".

Soldi che Rbr è pronta a investire di tasca propria?

"Assolutamente sì. A breve presenteremo una proposta di project financing al Comune. Ma per ammortizzare i costi, abbiamo bisogno di ottenere la gestione del ‘Flaminio’ per un periodo congruo".

Che significa?

"Un piano di investimenti del genere necessita della gestione diretta del ‘Flaminio’ per almeno 18 o 20 anni".

Nel vostro piano è prevista anche la sistemazione della piscina comunale nel palazzetto?

"Non nella prima fase, ma abbiamo pensato anche a quella, in un secondo momento. I riminesi meritano una piscina più moderna e funzionale".

Come può Rbr permettersi di spendere 2,5 milioni per il palazzetto?

"Siamo una società in salute, con i conti in ordine. Chiuderemo questa stagione che ha segnato il ritorno di Rimini in A2 con un bilancio in perfetto pareggio: 1,3 milioni di entrate, e altrettanti di uscite".

Quali sono i principali ricavi?

"Siamo tra le squadre di A2 con più. Abbiamo 1.200 abbonati paganti, una media spettatori che supera i 2.500 a gara. Tra abbonamenti e biglietteria, incasseremo 400mila euro. Altrettanti arrivano da Rivierabanca e dagli altri sponsor. Quasi 500mila euro infine provengono dai nostri soci, che sono ben 115".

Non più un solo ‘padrone’, ma moltissimi soci: è questa la forza di Rbr?

"Assolutamente. Da quando è nata, nel 2018, la società si è distinta per essere una sorta di public company. Grande merito di questo va dato a Paolo Maggioli, che ha coinvolto tanti imprenditori e aziende del territorio. E a Paolo Carasso, una delle anime di Rbr: ha creato un progetto sportivo solido, che ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi e ha permesso di avviare collaborazioni con una trentina di società sportive del territorio".

Ottenere la gestione del palasport è così fondamentale?

"Sì, perché ci consentirebbe di riqualificare il ‘Flaminio’ e coinvolgere altri sponsor. Ora che il Comune sta per acquisire dalla Provincia la proprietà del palasport, sarebbe tutto molto più semplice, noi faremo la nostra proposta. Convinti di avere tutte le carte in regola e, soprattutto, i numeri per riuscirci".