Il futuro del parco Incontro col Comune

Lunedì prossimo alle 20.30 al Parco della Pace, la Sindaca Foronchi, gli Assessori del Comune di Cattolica e i consiglieri comunali incontreranno i residenti del quartiere Ventena per "una serata di ascolto e di confronto sulle necessità emerse nel corso degli ultimi mesi – scrive l’amministrazione –. Sarà anche l’occasione per ripercorrere le attività e i lavori svolti nel quartiere ed aggiornare i cittadini sugli interventi già programmati nel breve periodo". Si annuncia un incontro importante con prospettive di rilancio pure del Parco della Pace, vero polmone verde della città e luogo di aggregazione per famiglie, ragazzi e sportivi. Tanti i temi inerenti al quartiere che è assai popoloso e sorge in una zona molto importante di Cattolica tra parco, scuole, area sportiva e arterie stradale come Via Allende che collegano la città al casello A14 ed a San Giovanni in Marignano.