Il futuro del porto Oggi al Palaturismo incontro sul progetto

Si terrà oggi alle 18 al Palaturismo l’atteso incontro pubblico con l’ingegner Alessandro Mancinelli: è il progettista che, su richiesta del Comune, ha elaborato alcune soluzioni per la messa in sicurezza del porto dalle burrasche. L’amministrazione e il tecnico illustreranno il cantiere. "Parleremo di un intervento atteso da decenni dalla nostra città, che porterà benefici in primis sul fronte della sicurezza del porto, ridisegnando non di meno il profilo dell’area anche in eventuale, futura ottica turistica – dice il sindaco Filippo Giorgetti – L’opera che presenteremo ai bellariesi è firmata da un grande progettista come Mancinelli". Nei mesi scorsi l’amministrazione aveva incontrato i vari stakeholders del porto, e a febbraio una cinquantina tra pescatori e diportisti. Giorgetti si era impegnato poi per un nuovo incontro, con il progettista.