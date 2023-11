Il futuro del pronto soccorso: la minoranza prepara la battaglia

Battaglia sull’ospedale ’Franchini’. È quella che si annuncia nel consiglio comunale di Santarcangelo del 28 novembre quando Tiziano Carradori (nella foto), direttore generale dell’Ausl, illustrerà la rivoluzione dei Cau, ovvero i nuovi centri di assistenza e urgenza. Anche a Santarcangelo aprirà un Cau, ma i timori del personale del ’Franchini’ e della minoranza è che il nuovo centro porti al depotenziamento dell’attività del pronto soccorso. Il reparto dal 2020 è aperto solo 12 ore al giorno (dalle 8 alle 20) e non più di sera e di notte a causa della carenza di medici. La riorganizzazione del sistema di emergenza sta facendo discutere anche in altre realtà dove l’Ausl intende sperimentarla, in particolare all’ospedale di Novafeltria. Già qualche settimana fa il capogruppo di Bene in comune, Domenico Samorani, aveva manifestato i timori sulle conseguenze che la riorganizzazione avrà per il ’Franchini’.

In consiglio tornerà poi la questione della messa in sicurezza della Santarcangiolese a San Michele, in particolare all’incrocio tra le vie Viale e Santa Maria. Sono stati diversi gli incidenti avvenuti nella zona, "di cui tre soltanto nell’ultimo mese – attacca Gabriele Stanchini, consigliere della Lega – I residenti di San Michele chiedono da anni al Comune la messa in sicurezza dell’incrocio". Per questo "chiediamo all’amministrazione se, di concerto con la Provincia e il Comune di Poggio Torriana, abbia realmente intenzione di prevedere misure concrete per rendere sicuro una volta per tutte l’incrocio". Nel consiglio del 28 si parlerà anche del maxi progetto di Sant’Ermete, dove l’ex patron di Scrigno Giuseppe Berardi intende realizzare un grande circuito per il ciclismo e altri impianti sportivi.