Il futuro del ‘salotto’ in Vivere Riccione

Tanto atteso dai nostri lettori, sabato il Resto del Carlino torna in edicola con l’inserto Vivere Riccione che racconta la vita della città, grandi opere, storie e personaggi che si fanno onore in Italia e all’estero, e che mette in evidenza quegli operatori che contribuiscono a tessere la tela dell’imprenditoria riccionese.

Tra il progetto che lo proietta nel futuro e piccole pillole di storia si torna a parlare di viale Ceccarini, che come cantava Dino Sarti più che una via è un’istituzione. Mentre si appresta a indossare una nuova veste, si ricordano anche gli altri ambiziosi progetti, finiti nei cassetti, perché troppo costosi o comunque eccessivamente ispirati al marchio dello sponsor, come accadde con la Swatch, progetto affidato allo Studio Mendini di fama internazionale.

Si torna poi a parlare dei programmi del Palacongressi, alle prese con l’organizzazione delle prossime convention e altri appuntamenti, nonché di solidarietà, in particolare del Centro aiuto alla vita ‘Il sorriso’ di Riccione, che in una trentina di anni ha salvato 56 neonati dall’aborto. L’attività, che si svolge nei locali messi concessi da don Valerio Celli, presidente dell’onlus, nonché parroco della Mater Admirabilis, in viale Gramsci, solo nel 2024 ha sostenuto 64 mamme (20 italiane e 44 straniere), delle quali 21 in dolce attesa. All’opera un pool di volontarie che ogni martedì accoglie le signore con bimbi sostenendole con l’ascolto e donando articoli di prima necessità.

Nives Concolino