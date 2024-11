Il futuro del teatro Novelli : "Lo rifaremo, ma ci vorranno anni. Rinascerà insieme a piazzale Fellini"

Il teatro Novelli risorgerà dov’è, ma non com’è oggi. E per vederlo riaperto, hanno chiarito l’altra sera in consiglio comunale il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore alla cultura Michele Lari, "serviranno anni". "Il nostro impegno – assicura Lari, il giorno dopo – è arrivare, entro fine mandato, a un progetto di fattibilità e a un piano per finanziare i lavori". Ma toccherà al la prossima amministrazione a realizzare il nuovo Novelli. Impossibile, come proponeva l’ex vicesindaca Gloria Lisi con il suo ordine del giorno (dall’evocativo titolo Salviamo il teatro Novelli), destinare già fin d’ora gli incassi futuri dell’imposta di soggiorno per il teatro. "Non abbiamo ancora pronto il progetto. E crediamo che si debba ragionare sul futuro del Novelli insieme alla riqualificazione dell’area del ’triangolone’", ribadisce il giorno dopo Lari. I costi per sistemare il teatro superano i 10 milioni di euro. Con quella cifra "si può realizzare un nuovo teatro Novelli". Che è quello a cui punta Palazzo Garampi. Tutti d’accordo in consiglio sul fatto che il Novelli debba continuare a esistere, ma si è alzato un polverone quando il capogruppo Pd Matteo Petrucci ha annunciato il voto contrario della maggioranza alla proposta della Lisi. Una scelta che ha attirato le forti critiche di Renzi (Fratelli d’Italia) e De Sio. "Dite e poi fate tutto il contrario...".

Al di là delle schermaglie in aula, "è ferma la nostra volontà di far rinascere il Novelli – assicura Lari – Il teatro Galli, da solo, non basta. La città ha bisogno di un secondo teatro". Il progetto del nuovo Novelli "dovrà andare di pari passo con la riqualificazione del ’triangolone’". Il Comune punta a intercettare fondi statali e regionali per il Novelli e il sostegno degli imprenditori riminesi, in particolare di chi investirà tra il porto e il piazzale Fellini. Serve un secondo teatro alla città che sia moderno e funzionale. Per questo "Il futuro Novelli – continua Lari – dovrà avere almeno 500 posti e tecnologie e impianti all’avanguardia". E per quanto riguarda la gestione, Lari non ha dubbi: "Il futuro è quello di una fondazione, che possa occuparsi della gestione dei teatri Galli e Novelli".