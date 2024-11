Il futuro del Triangolone. Al lavoro gli archistar

Un team mondiale di archistar degli arredi ambientali e del paesaggio firmerà il futuro ’triangolone’, il progetto del mare d’inverno al porto, con beach club e piscine. A fine settembre il Comune aveva affidato allo Studio Gianni Ranaulo Design (uno dei più famosi al mondo) l’incarico per il Masterplan del ‘triangolone’, l’area di Marina Centro compresa tra Piazzale Fellini, Lungomare Tintori, Largo Boscovich e viale Cristoforo Colombo.

Ora lo Studio Ranaulo, per questo importante progetto, ha deciso di avvalersi formalmente della collaborazione dello Studio Cracknell Landscape Design, probabilmente il più celebre al mondo per tutto quello che riguarda la migliore collocazione di opere integrate e in armonia con il paesaggio intorno, in un mix tra strutture, rinaturalizzazione, tema dell’acqua.

Allo Studio Cracknell si devono tra gli altri il nuovo Museo del Futuro, in Dubai (National Geographic lo ha definito uno dei più bei musei del mondo), il Thessaloniki Confex Park in Grecia, l’East India Dock a Londra, The Beach JBR in Dubai; il Faro Garden in Portogallo. Sono tutte opere celebri in cui la contestualizzazione delle forme architettoniche, utilizzando elementi naturali, hanno creato un vero e proprio rilancio di quei luoghi, facendone vere e proprie icone artistiche e relazionali.

Questo nuovo incarico è in linea con l’obiettivo dichiarato dal sindaco Jamil Sadegholvaad: "Vogliamo trasformare l’area in un luogo attrattivo a livello internazionale. Con locali, impianti sportivi e spazi con uno sviluppo architettonico innovativo, in continuità con la spiaggia e il Parco del Mare, un luogo fruibile 12 mesi l’anno". L’affidamento di predisposizione del Masterplan ha previsto una spesa complessiva di circa 168 mila euro, con un design specializzato, che ha come oggetto la definizione degli indirizzi per la futura progettazione, "di alto contenuto specialistico, supportata da ogni forma ed elaborazione di design, modelli, prototipi o qualsiasi altra simulazione atta all’esplicitazione dell’idea progettuale". Nel 2017 l’Agenzia del Demanio aveva trasferito al Comune i beni dello Stato denominati ’Aree Marina Centro’, compresi tra viale Cristoforo Colombo, Lungomare Tintori, Largo Boscovich e piazzale Fellini. Appunto il ’triangolone’.

Mario Gradara