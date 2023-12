Il futuro del ’triangolone’. Le attività del porto salve fino al 2025 : "Poi rifaremo tutto"

Triangolone: due anni di tempi supplementari per le attività esistenti nella zona del porto, in attesa del masterplan per riprogettare l’area che verrà affidato a un’archistar. È l’annuncio del Comune per l’area nel cuore di Marina centro, dalla rotonda del Grand Hotel al porto, che conta una dozzina di attività. A loro Palazzo Garampi ha appena rinnovato le concessioni fino al 31 dicembre 2025. Tra due anni "vogliamo a partire con gli interventi di riqualificazione dell’intera area", annuncia l’amministrazione, che nel 2017 l’ha acquisita dal Demanio grazie al ’federalismo demaniale’. La proroga agli attuli operatori, " un tempo congruo per completare la definizione del masterplan del ’triangolone’, nasce dalla volontà di garantire la continuità delle attività" in attesa di "completare la progettazione degli interventi pubblici di valorizzazione e riqualificazione dell’intera area". Palazzo Garampi annuncia di aver già avviato "l’iter per affidare l’incarico di progettazione, che potrebbe vedere il coinvolgimento di personalità di comprovata esperienza internazionale in grado di proporre soluzioni fortemente innovative sia sotto il profilo architettonico e ambientale, sia per le funzioni e servizi". Il masterplan del ’triangolone’ "includerà anche l’area dell’ex The Barge, già acquisito dall’amministrazione. Si terrà conto in via prioritaria di accessibilità e dotazione di parcheggi nella zona di Marina Centro. L’obiettivo è arrivare a gennaio 2026 pronti per partire con gli interventi".

A inizio anno Gioenzo Renzi, capogruppo di Fratelli d’Italia, aveva chiesto di mettere mano finalmente al ’triangolone’ "dopo 6 anni di continui rinvii", invocando un "concorso internazionale di idee per un progetto di alta riqualificazione urbana e architettonica". Sempre al ’triangolone’ per l’ex pista di pattinaggio, che ora è un impianto per il padel, il Comune rinnoverà l’affidamento del’area sempre fino al 31 dicembre 2025.

"A Rimini sono più precarie le attività economiche nel pubblico di quelle nel privato – attacca il presidente della Consulta del porto Gianfranco Santolini – Invece di questi rinnovi di corto respiro che non portano a investimenti e riqualificazione, in totale assenza di prospettive e certezze ormai da molti anni, sarebbe stato opportuno un rinnovo ai privati di 6 anni più 6, o comunque pluriennale, fino al varo del masterplan. Le aree furono sdemanializzate nel 2017 per non ’cadere’ nella direttiva Bolkenstein, ma da allora sono più precarie che mai. C’è un contenzioso degli operatori dell’area contro il Comune: chiedono un contratto di affitto, non la concessione, perché il bene è disponibile. Vedremo cosa deciderà il giudice". Nel 2023, vale la pena ricordarlo, il Comune ha incassato dalle attività del ’triangolone’ canoni per 349mila euro.

Mario Gradara