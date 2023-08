Il futuro del turismo Boom di presenze nei Comuni in collina "Stranieri in aumento"

Aumenti a doppia cifra per i soggiorni nei comuni di vallata. I borghi, la natura, la cultura e la storia piacciono "e se non cominciamo a pensare seriamente a un turismo diverso, rischiamo di perdere quote di mercato". Il monito è del sindaco di San Leo, Leonardo Bindi. "Nei primi quattro mesi di quest’anno gli ingressi alla fortezza sono aumentati del 14%. Come tutti abbiamo subito il contraccolpo dell’alluvione e del meteo, ma nonostante questi abbiamo mantenuto un segno positivo con un più 2%". Numeri confermati dai pernottamenti nei due principali comuni che si aprono alla Valmarecchia, Santarcangelo e Verucchio che nei primi sei mesi di quest’anno hanno registrato aumenti rispettivamente del 15,6% e dell’11,3%. Se si sale verso l’Appennino va anche meglio con un segno positivo del 22,9%. Una indicazione arriva dal ministero del Turismo dopo l’approvazione di decreti per finanziare cammini religiosi e cicloturismo anche in Emilia Romagna. "Gli obiettivi di mandato che mi sono posta consistono nel riuscire a destagionalizzare i flussi turistici e valorizzare tutti i tipi di turismo che l’Italia può offrire - ha detto la ministra Santanché -. Dobbiamo sforzarci di andare oltre il turismo classico e valorizzare nuovi assetti".

Intanto San Leo chiede una svolta.

Bindi, cosa può diventare l’entroterra per il turismo?

"Noi ovviamente ce la mettiamo tutta ed è superfluo che parli delle bellezze del Montefeltro. Quello che va detto come premessa è che il turismo in riviera sta cambiando e ce ne dobbiamo rendere conto. Avevamo già visto dal 2016 mutamenti importanti nelle scelte dei visitatori, ma oggi è evidente come il turismo di massa è il passato. Il balneare non è l’unica priorità. Quei numeri e quel tipo di turismo forse non tornerà più. Se non ce ne rendiamo conto rischiamo di perdere occasioni importanti"

In vallata stanno aumentando le strutture ricettive?

"Si. San Leo da anni ormai può vantare un albergo diffuso, soluzione che piace perché dal ricevimento nella hall in piazza si viene accompagnati in case, stanze e abitazioni nel borgo. In generale possiamo vantare luoghi molto interessanti, da Santarcangelo a San Marino, Sant’Agata e tanti altri. E’ un’offerta che piace al turista, in modo particolare a quello straniero".

Come sta cambiando la Valmarecchia?

"Semplicemente si risponde alle mutate esigenze del turista. Il visitatore sta cambiando abitudini".

Ma gli italiani stanno venendo meno.

"Posso dire che noi quest’anno siamo stati salvati dagli stranieri. Anzi la grande maggioranza dei visitatori è straniera. I cammini religiosi, la cultura, i borghi, i percorsi naturalistici, quelli ciclabili e la storia sono punti forti. Come dicevo in precedenza, il turismo di massa ormai è un ricordo. Ora non dobbiamo focalizzarci sui numeri, ma sulle opportunità. Incentivare questi nuovi segmenti di mercato è fondamentale. Tuttavia per riuscirci dobbiamo crederci tutti, perché va riparametrato il prodotto turistico".

Andrea Oliva