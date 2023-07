Il futuro del turismo Patto con l’industria per consolidare il modello "Serve una regia forte"

Industria e turismo, due entità che in Rimini trovano il legame a filo doppio per cui l’una non può prescindere dall’altra. Un patto di crescita che è stato stretto ieri al circuito di Misano durante il maxi-convegno ’Il turismo Industriale come valore per il territorio. Il modello riminese’, dove Confindustria e istituzioni (su tutte Regione e Comune rappresentate dall’assessore Corsini e il sindaco Jamil Sadegholvaad) hanno trovato il punto di incrocio proprio sul ’modello riminese’ nella gestione del turismo grazie all’industria.

A fissare sin da subito le tappe da seguire nel percorso di crescita sinergico è stato lo stesso primo cittadino riminese: "Il nostro storicamente è un modello turistico straordinario e unico, che ha insegnato al mondo – attacca Sadegholvaad –. Ma il mondo adesso corre e noi per mantenere la leadership siamo obbligati a scelte strategiche. A mio avviso le scelte strategiche sono principalmente due: gli alberghi e l’aeroporto. Sulla prima, abbiamo assoluta necessità di riqualificare il nostro patrimonio ricettivo per essere competitivi a livello internazionale sul fronte turistico e business. Nelle altre parti del mondo è così. E ci dobbiamo arrivare pensando a disboscare la giungla burocratica che impedisce a chiunque di investire a consumo zero di suolo". Sadegholvaad auspica uno sviluppo "verticale" degli hotel e dei loro servizi per una "riqualificazione competitiva senza temere gli ingressi dei grandi alberghi e delle grandi catene".

Poi, l’occhio volge al cielo. All’aeroporto: "Tutti gli investimenti fatti sulle città negli anni non raggiungeranno mai il loro completo potenziale senza un adeguato e corrispondente sviluppo dello scalo. Qui vedo in sala l’ad Corbucci, la presidente Fincato, il presidente di IEG Cagnoni. È un ottimo segnale come ottime sono le intenzioni di tutti a fare e collaborare per lo stesso obiettivo, espresse pubblicamente nelle ultime settimane. Non possiamo però accontentarci più dei prossimamente".

Il futuro della Riviera, insomma, è adesso. Per non dover fare i conti con un domani in cui il turismo e le imprese del turismo a Rimini siano divenute anacronistiche rispetto al target dei viaggiatori. "A Rimini abbiamo tutti gli ingredienti per riuscirci – trasuda fiducia il presidente di Confindustria Rimini Alessandro Pesaresi –: una storica e riconosciuta conoscenza del settore e asset infrastrutturali e naturali – aeroporto, fiera, parchi, autodromo, palacongressi, spiagge e colline: occorre una regia forte per rafforzare e armonizzare questo mix di elementi vincenti e proiettarli in prospettiva per ridisegnare un nuovo modello contemporaneo, basato sull’identità del territorio. Il fulcro attorno al cui far crescere l’industria turistica di domani rimane l’amalgama di luoghi, storia, tradizioni, produzioni tipiche, esperienze uniche e brand iconici. In una parola, lifestyle".