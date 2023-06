Il futuro della Marecchiese Nuovo accordo con Anas

La Marecchiese prova (faticosamente) a rimettersi in careggiata. La direzione è sempre quella, da anni: messa in sicurezza e ammodernamento della statale 258. La nuova "idea" di tracciato e viabilità firmata dall’arc. Edoardo Preger e dal suo team di esperti (l’architetto Marco Zaoli e il prof. Riccardo Santolini) è sul tavolo dei comuni coinvolti e della provincia di Rimini già da diversi mesi, ma con l’ingresso in campo del Ministero delle Infrastrutture e trasporti e soprattutto di Anas – e il nuovo presidente della Provincia di Rimini – l’iter si è nuovamente inceppato. Mettiamoci anche – e non è un dettaglio – l’alluvione che ha messo in ginocchio la Romagna, e il gioco è fatto.

Ma una novità c’è, è non di poco conto. La Provincia di Rimini sta revisionando la bozza del nuovo accordo con Anas (che sul progetto deve mettere soldi e tecnici), poi la sottoscriverà e successivamente incontrerà i sindaci dell’Unione Valmarecchia. Perché si è reso necessario un nuovo accordo? Il precedente aveva scadenza 2022 e - sembra – con alcune zone d’ombra tecniche e materiali, che hanno reso necessaria la riscrittura. Questione di ore e il nuovo accordo sarà inviato ad Anas. La Provincia poi incontrerà i sindaci dell’Unione. Se dal punto di vista tecnico tutto sarà in ordine, il passo successivo sarà una nuova discussione sulle diverse ipotesi progettuali avanzate da Preger per trovare una quadra. Ci sono alcuni nodi da sciogliere, tra cui quello di Villa Verucchio. "Sono i sindaci dell’Unione che devono validare l’accordo, la Provincia ha un ruolo di coordinamento non decisionale" fa notare il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini. Chi ha proposto uno scatto in avanti è il Comitato Valmarecchia Futura. Dopo l’ultima riunione con i cittadini a Pietracuta, mostra pollice verso sulla situazione e lancia la proposta: "un’assemblea pubblica coi comuni e la Provincia". Si chiede chiarezza sullo stato di avanzamento del "progetto di fattibilità commissionato, pronto da mesi, ma ancora oggetto misterioso. Altri rinvii porterebbero a protesta".

m.c.