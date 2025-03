Il futuro della sanità: 5mila infermieri a congresso col ministro Schillaci

Infermieri a congresso, pronti a ospitare il ministro della salute Orazio Schillaci, il ministro alla Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e il presidente del Friuli e della conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. L’evento sarà organizzato da Fnopi, la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche. L’immagine scelta per il congresso, che si terrà al Palas il 20 e 21 marzo, mostra un cubo di Rubik. l’immagine simbolo di quello che per la sanità pubblica sta diventando un vero e proprio rompicapo, ovvero trovare la quadra di un servizio per la popolazione diventato sempre più complesso. Una soluzione, per gli infermieri, può essere trovata mettendo a sistema competenze, norme, progetti, criticità e opportunità. Questa è la strada per trovare "la giusta combinazione e governare la crescente complessità che caratterizza il sistema salute", spiega l’ordine delle professioni infermieristiche di Rimini.

La scelta di fare il congresso a Rimni non è casuale, "vuole essere il modo concreto per esprimere vicinanza all’Emilia Romagna, violentementa colpito dalle alluvioni". Il congresso verrà inaugurato dai saluti istituzionali dei ministri Schillaci e Zangrillo, e dal presidente della conferenza delle Regioni Fedriga. Durante la due giorni interverranno rappresentanti del governo, delle commissioni parlamentari ed esperti. Nella prima giornata sono previsti due talk. Si parlerà di Pnrr e degli scenari che si stanno aprendo per la infermieristica in piena trasformazione, e dei modelli di assistenza in grado di rispondere ai bisogni di salute del Paese. Nella seconda giornata, il 21 marzo, ad aprire i lavori sarà il viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto. A seguire, salirà in cattedra lo scrittore nonché ex magistrato Gianrico Carofiglio, che parlerà del valore delle professioni di cura. Durante la seconda giornata è atteso l’intervento dell’attore comico riccionese Paolo Cevoli. Al congresso di Rimini si sono già iscritti 5mila infermieri.