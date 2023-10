Il futuro dell’aeroporto. La minoranza boccia il tapis roulant:: "Costoso e devastante"

L’aeroporto va sostenuto e aiutato dal territorio di Rimini. Tutti d’accordo su questo, maggioranza e minoranza. Col capogruppo della Lega, Luca De Sio, che chiede all’amministrazione "di fare la sua parte" sia per "implementare servizi e promozione", sia per "riqualificare tutta l’area intorno al ’Fellini’". Ma il tapis ruolant no. Se il Comune andrà avanti con il progetto per realizzare il tunnel a Miramare, dalla fermata del Metromare all’aeroporto, troverà le barricate da parte di Lega, Fratelli d’Italia e dal resto dell’opposizione. Il progetto prevede un tapis roulant lungo 575 metri (con ascensori, scale e tappeti mobili per circa 240 metri), il costo preventivato è di quasi 14 milioni. "È un’opera dall’impatto devastante e troppo costosa", attacca dalla Lega Matteo Zoccarato. Forti i dubbi manifestati ieri anche da Nicola Marcello (Fd’I) e Stefano Brunori (gruppo Lisi). Ma Palazzo Garampi va avanti. "è un progetto sinergico – sottolinea l’assessore Roberta Frisoni – che coinvolgerà anche Regione e ministero delle Infrastrutture, per accedere ai fondi a disposizione per gli aeroporti. Sono allo studio varie soluzioni, adotteremo quella più funzionale ed efficace".

Ieri nella commissione Leonardo Corbucci, amministratore di Airiminum (la società che gestisce il ’Fellini’) ha presentato il piano di sviluppo e comparato l’attività di Rimini con quelli degli aeroporti vicini. Nel 2024 il ’Fellini’ farà 400mila passeggeri, come nel 2019 (il migliore anno di Airiminum), pur non potendo contare su russi e ucraini. L’obiettivo è arrivare a 1,8 milioni di passeggeri nel 2027, "aumentando le rotte delle compagnie low cost, i voli per le principali città europee e quelli con i grandi aeroporti". Voli da Germania, Francia, altri paesi europei e anche da Istanbul. Il piano prevede "anche rotte per Roma e altre città italiane. "Rimini deve guardare ad aeroporti come quelli di Pisa, Verona, Brindisi, Lamezia", dice Corbucci. Per farlo "abbiamo bisogno dell’aiuto e del sostegno di tutto il territorio: dal Comune alla Regione (che finanzierà 9 dei 25 milioni di investimenti sulle infrastrutture, di cui 3 stanziati), da Ieg all’autodromo, fino a San Marino". "Con San Marino abbiamo progetti importanti – ammette Corbucci – per sviluppare sia il traffico cargo che voli commerciali".

Parlando poi degli altri aeroporti, secondo Corbucci "non ci sono problemi con Bologna. Sicuramente dobbiamo riuscire a fare a Rimini un po’ di voli che oggi sono su Bologna". È lapidario il commento su Forlì: "Il dualismo con Forlì non ci ha aiutato. Forlì, da quando ha riaperto, sta facendo perdite mostruose: è un’operazione senza senso".