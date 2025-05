Il futuro delle discoteche. A Riccione le nuove tendenze

Il rilancio delle disco in Riviera. Le nuove prospettive e frontiere del clubbing sarà argomento in un incontro che si terrà a Riccione il 22 maggio. In viale Ceccarini, al Mammamia dalle 17,30 si parlerà de ‘Il futuro delle discoteche: trasformazioni e prospettive del clubbing’, appuntamento inserito all’interno del ciclo Music Box, progetto ideato dal Comune di Bologna con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, e per la prima volta realizzato al di fuori del capoluogo emiliano.

A guidare l’incontro sarà Chicco Giuliani, conduttore radiofonico, giornalista, dj e podcaster (nella foto), che dialogherà con alcuni tra i protagonisti più rappresentativi del panorama locale e nazionale del settore. Tra gli ospiti interverranno: Maurizio Monti, storico organizzatore e direttore artistico; Fabrizio De Meis, alla guida dello Space, che offrirà uno sguardo sulle sinergie con i grandi gruppi internazionali; Ledio Marku, direttore della Baia Imperiale, parlerà dell’importanza dell’attrazione di pubblici internazionali; Mauro Bianchi, presidente di Riccione Intrattenimento, porterà l’attenzione sulle sfide e opportunità nella gestione dei beach club; Marco Tiraferri, direttore della Villa delle Rose, illustrerà le principali tendenze emergenti.