Il futuro delle Officine: "Scuola per treni turistici e un parco per gli eventi"

Le Officine delle Ferrovie guardano al futuro, con un primo investimento da 1,6 milioni di euro che servirà a creare a Rimini una scuola di formazione per il personale dei ‘Treni turistici italiani’. Quello presentato ieri da Luigi Cantamessa, amministratore delegato di di Ferrovie dello Stato treni turistici italiani e direttore generale della Fondazione Fs, è un progetto che propone un modo nuovo per rilanciare una porzione del grande sito occupato dalle Officine di Rimini. Non si tratta di un investimento per aumentare la produzione e i posti di lavoro delle Officine, che circa mezzo secolo fa vedevano al lavoro centinaia di dipendenti. Ma non per questo il progetto voluto da ’Treni turistici italiani e Fondazione Fs è meno interessante. La ex palazzina per uffici, oggi in disuso, sarà ristrutturata ospitando una decina di aule e spazi modulabili al fine di consentire anche presentazioni con un centinaio di posti a sedere. Nell’immobile, di circa 800 metri quadrati, sarà formato il personale che poi viaggerà sui treni turistici lungo lo Stivale. Quello dei convogli non più utilizzati, ma riconvertiti e completamente rinnovati, sta diventando un segmento sempre più apprezzato dall’utenza. Una delle ultime offerte è il Sicilia express, con partenza da Torino e arrivo a Siracusa. Prezzo concorrenziale, un ristorante di qualità, cuccette, artisti a bordo per un viaggio esperienziale che sta avendo successo. Poi ci sono i treni storici altrettanto apprezzati. La formazione del personale avverrà a Rimini "e in quale altro luogo se non qui, visto che pariamo di turismo...", dice Cantamessa.

L’investimento è di 1,6 milioni di euro e la fine lavori stimata in circa un anno. Il progetto è destinato a crescere con il recupero della mensa e anche di un magazzino per i pezzi dei convogli. E c’è dell’altro nel piano dell’amministratore delegato, che conobbe per la prima volta le Officine di Rimini da bambino, a sei anni. "Questo luogo deve aprirsi alla città e diventare uno spazio capace di accogliere eventi, mostre, iniziative. Noi siamo disponibili a mettere a disposizione della città questi spazi verdi e questo luogo". L’idea piace parecchio al Comune, ieri rappresentato dall’assessore Mattia Morolli, e alla Regione. Con l’assessore regionale al turismo Roberta Frisoni che riconosce: "Qui ci sono progetti ambiziosi. Le Officine si apriranno sempre più all’esterno".

Andrea Oliva