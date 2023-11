Il futuro dell’ex Questura. Il Comune tira dritto:: "Sì alle case popolari"

Avanti con il progetto delle case popolari vicino all’ex Questura di via Bassi. Anche se resta il braccio di ferro tra il Comune e Asi (Ariminum sviluppo immobiliare), la società che ha comprato all’asta per 14 milioni il colosso di via Ugo Bassi. Ma intanto il Comune non vuole perdere i 5,5 milioni di contributi dalla Regione per realizzare 36 nuove case popolari, nell’area compresa tra le vie Bassi, Pascoli, IX Febbraio 1849 e Flaminia. Ieri è arrivato il via libera in commissione al piano, che prevede da parte di Palazzo Garampi un investimento di 3,2 milioni. Ora il progetto sarà discusso e votato in consiglio comunale.

I lavori per il nuovo complesso residenziale, realizzato dal Comune insieme a Acer (Agenzia casa Emilia Romagna), dovrebbero partire in primavera e finire entro il 2026. Previste due palazzine di quattro piani (più uno seminterrato) che "andranno a formare un corpo unico e collegato da uno spazio polivalente, pensato per favorire la socializzazione tra i residenti", spiegano in una nota da Palazzo Garampi. Verrà realizzata una grande area verde dotata di giochi e attrezzature per lo svago. Previsti 60 nuovi parcheggi (circa 50 all’interno e il resto all’esterno), che si aggiungeranno al centinaio di posti già presenti in zona e inaugurati l’anno scorso.

Il consiglio comunale sarà chiamato a votare non solo sul progetto delle case popolari, ma anche sulle osservazioni presentate da Asi. Osservazioni già bocciate dagli enti competenti che – tramite la conferenza dei servizi – si sono espressi sul progetto complessivo. E "in assenza di un accordo di programma (con Asi) in cui sia evidente l’interesse pubblico, la giunta – spiega ancora il Comune – inserirà la pianificazione dell’area ex Questura nell’ambito del nuovo Piano urbanistico generale", che sarà portata avanti "considerando i progetti previsti in quel quadrante urbano", come la riqualficazione dello stadio e dell’ex caserma Giulio Cesare, che diventerà la nuova cittadella della sicurezza.

Insomma: le porte per Asi restano aperte, a patto che il progetto per l’ex Questura sia di "interesse pubblico". Da parte della proprietà del ’mostro’ di via Bassi, che ha ingaggiato una durissima battaglia legale con il Comune, restano forti le perplessità. "L’amministrazione – dice Marco da Dalto, direttore del progetto ’Rimini life’ (il piano di riqualificazione presentato da Asi per l’ex Questura) è ancora ferma all’idea di costruire case popolari che si affacceranno sul degrado". Domani si parlerà del braccio di ferro tra il Comune e Asi nella commissione controllo e garanzia: interverranno anche i vertici e i legali della società. Che invita i riminesi a "partecipare alla commissione".

Manuel Spadazzi