Il futuro dell’immobile di via Carpignola è un rebus: "Costi alti"

L’assessore ai Servizi Sociali Nicola Romeo fa chiarezza sul futuro dell’immobile di via Carpignola, ex-sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cattolica ed ex-edificio scolastico. "L’edificio può avere diverse possibilità di utilizzo ma richiede un impegno economico importante, attualmente non sostenibile (si parla di diverse centinaia di migliaia di euro ndr). Inoltre, il nostro ufficio tecnico è impegnato oltre misura nei tanti progetti che si stanno realizzando per la città, non ultimo il bando vinto per Casa Cerri. Ho già detto che abbiamo avanzato alcune proposte di utilizzo, sia alla stessa CRI, così come all’Ausl Romagna (per realizzare la Casa della Comunità) ma i costi previsti sono stati ritenuti non sostenibili. Nel frattempo non demordiamo e continueremo a pensare a quali soluzioni adottare per utilizzare al meglio il vecchio stabile, che resta un patrimonio pubblico della città". Un immobile in piena zona Parco della Pace e fuori dal centro città che pareva destinato all’alienazione ma ora non più, come pare di capire dalle parole dell’assessore. Nei prossimi mesi anche su questa risorsa si tornerà a discutere in un Comune dove il territorio disponibile è sempre più ridotto e gli investimenti sono naturalmente legati alle esigenze di bilancio.