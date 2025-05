Il futuro dell’ospitalità, esperti a confronto

Da Cortina alla Valconca. Approda a Montegridolfo, domani, la seconda tappa di ‘Vette e Onde Experience – dialoghi tra architettura, natura e design’, il nuovo format di Mc International e Arzanà. Saranno le sale della dimora storica di Palazzo Viviani ad accogliere il secondo appuntamento, intitolato ‘Ripensare la costa – L’abbraccio tra entroterra e mare’. Un tema particolarmente attuale per la Riviera romagnola, chiamata oggi a ripensare il proprio modello turistico in chiave sostenibile, innovativa e inclusiva. Ne parleranno diversi ospiti, tra cui Alberta Ferretti e Michele Pasca di Magliano, direttore di Zaha Hadid Architects.

Con i professionisti del settore si parlerà di litorali sostenibili, di come la vacanza al mare oggi sia molto diversa dal passato e di come si punti sempre più a nuove forme di ospitalità capaci di mettere gli ospiti davvero in contatto con la natura del luogo. Focus del dibattito sarà anche il grande valore dell’entroterra: sono i borghi collinari, come Montegridolfo, a entrare nel vivo del circuito dell’accoglienza costiera, offrendo itinerari tra natura e cultura. "Proprio per questo – osservano gli organizzatori dell’evento – è fondamentale riuscire a sviluppare progetti condivisi tra architetti, imprenditori e artigiani che valorizzino l’identità dei luoghi traducendolo in una hotellerie capace di raccontare un legame autentico con il territorio". Un lavoro che implica impegno come quello che ci mette Alberta Ferretti, fondatrice e vicepresidente del Gruppo Aeffe, che al tavolo racconterà della sua passione per il suo territorio e di come "la scoperta di un piccolo borgo incantevole, ricco di storia, arte e natura come Montegridolfo, mi abbia portata, diversi anni fa, a lavorare sul progetto di recupero, per offrire questo luogo speciale ai numerosi turisti della Riviera".

Il convegno prevede due momenti di discussione. Il primo panel (ore 9.45), con il titolo ‘Scenari e visioni internazionali’, sarà focalizzato sui trend futuri per l’ospitalità e per le destinazioni turistiche con al tavolo professionisti come Raffaella Peloso di Cbre, Pasca di Magliano e Amato Arcuri, coordinatore del comitato tecnico scientifico dei Borghi più belli d’Italia. La seconda parte dell’evento sarà dedicata a ‘Le donne dell’ospitalità: la gestione del cambiamento’, una tavola rotonda tutta al femminile durante la quale imprenditrici, professioniste del settore e proprietarie di alberghi che operano sul territorio si confronteranno sul futuro dell’ospitalità. A questa tavola rotonda parteciperà anche Alberta Ferretti.