Il futuro? Dipende soltanto da noi e parte dal nostro presente

Che cosa significa "abitare il futuro"? Nella vita reale non si può mica abitare il futuro ma, se usiamo la fantasia e facciamo scelte giuste e consapevoli, potremo avere il controllo della nostra vita e costruire un futuro all’altezza dei nostri sogni e delle nostre aspettative. Noi alunni della II A di Verucchio abbiamo acquisito questa consapevolezza grazie al progetto ‘Abitare il futuro’.

Come prima cosa abbiamo pescato dei bigliettini, ciascuno contenente una frase celebre detta da una persona famosa, come "La vecchiaia comincia nel momento in cui il tuo attaccamento al passato supera la tua eccitazione per il futuro" di Alan Parisse. Poi abbiamo scritto il nostro più grande sogno e lo abbiamo inserito in una busta per lettere, una sorta di "capsula del tempo".

Ascoltando le interviste di nostri coetanei, ma provenienti da diverse parti del mondo, abbiamo avuto la consapevolezza che i sogni di ognuno di noi sono fortemente legati al posto in cui si vive.

Abbiamo avuto modo di conoscere le biografie di personaggi che hanno ottenuto un grande successo nel loro campo grazie all’impegno e alla caparbietà, come Bebe Vio, Lionel Messi e J.K. Rowling. Abbiamo ragionato insieme sul modo di vivere il nostro paese e divisi in gruppi abbiamo scritto una lettera alla nostra sindaca dicendole cosa ci piaceva del nostro paese e cosa no, cosa volevamo migliorare e cosa avremmo voluto che si aggiungesse, perché il futuro dipende da noi e parte dal nostro presente.

Khadim Seck, Margherita Colombo, Asia Troiani, Valeria Iavorschi e Saliou Seck II A Verucchio