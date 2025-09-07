Il futuro e le sfide dell’Europa con Arianna Meloni e Bignami

Volge al termine oggi la tre giorni della New direction academy, l’iniziativa promossa dalla fondazione New direction, think tank dei conservatori e riformisti europei, negli spazi dell’arenile davanti la casa vacanze Stella. Dopo il via di venerdì con i parlamententari di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza e Giovanni Donzelli, e la giornata di ieri segnata dagli interventi (tra gli altri) dei ministri Tommaso Foti e Daniela Santanché, di Nicola Procaccini e di Antonella Sberna, la città si prepara a vivere l’ultimo capitolo della convention.

La mattinata si aprirà alle 10 con la sessione From national vision to European vision. Sul palco saliranno parlamentari e amministratori come Stefano Cavedagna, Lara Magoni, Mario Mantovani, Francesco Torselli e Diego Solier, affiancati dagli ospiti internazionali Geadis Geadi e Branka Lozo. Un confronto pensato per tirare le fila delle riflessioni emerse in questi giorni, allargando lo sguardo dal radicamento nazionale a una prospettiva comunitaria e capace di affrontare le sfide globali. Alle 12 l’attesa si concentrerà sulle conclusioni. A chiudere i lavori sarà Arianna Meloni (in foto), sorella della premier e capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia: il suo intervento sarà uno dei momenti più attesi dell’intera Academy. Insieme a lei ci sarà Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, a suggellare il legame tra movimento e istituzioni parlamentari. Un’esperienza che ha trasformato Bellaria Igea Marina in un laboratorio politico europeo, un dibattito su identità, comunità e futuro dell’Unione europea.

a.d.t.