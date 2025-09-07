Una Virtus da sold out
Alessandro Gallo
Una Virtus da sold out
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Barista pestatoMiss ItaliaAlga tossica dove Tortellini halalSagre weekendChiara Ferragni
Acquista il giornale
CronacaIl futuro e le sfide dell’Europa con Arianna Meloni e Bignami
7 set 2025
Aldo Di Tommaso
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Il futuro e le sfide dell’Europa con Arianna Meloni e Bignami

Il futuro e le sfide dell’Europa con Arianna Meloni e Bignami

Volge al termine oggi la tre giorni della New direction academy, l’iniziativa promossa dalla fondazione New direction, think tank dei...

Volge al termine oggi la tre giorni della New direction academy, l’iniziativa promossa dalla fondazione New direction, think tank dei...

Volge al termine oggi la tre giorni della New direction academy, l’iniziativa promossa dalla fondazione New direction, think tank dei...

Per approfondire:

Volge al termine oggi la tre giorni della New direction academy, l’iniziativa promossa dalla fondazione New direction, think tank dei conservatori e riformisti europei, negli spazi dell’arenile davanti la casa vacanze Stella. Dopo il via di venerdì con i parlamententari di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza e Giovanni Donzelli, e la giornata di ieri segnata dagli interventi (tra gli altri) dei ministri Tommaso Foti e Daniela Santanché, di Nicola Procaccini e di Antonella Sberna, la città si prepara a vivere l’ultimo capitolo della convention.

La mattinata si aprirà alle 10 con la sessione From national vision to European vision. Sul palco saliranno parlamentari e amministratori come Stefano Cavedagna, Lara Magoni, Mario Mantovani, Francesco Torselli e Diego Solier, affiancati dagli ospiti internazionali Geadis Geadi e Branka Lozo. Un confronto pensato per tirare le fila delle riflessioni emerse in questi giorni, allargando lo sguardo dal radicamento nazionale a una prospettiva comunitaria e capace di affrontare le sfide globali. Alle 12 l’attesa si concentrerà sulle conclusioni. A chiudere i lavori sarà Arianna Meloni (in foto), sorella della premier e capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia: il suo intervento sarà uno dei momenti più attesi dell’intera Academy. Insieme a lei ci sarà Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, a suggellare il legame tra movimento e istituzioni parlamentari. Un’esperienza che ha trasformato Bellaria Igea Marina in un laboratorio politico europeo, un dibattito su identità, comunità e futuro dell’Unione europea.

a.d.t.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Unione Europea