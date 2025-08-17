Il futuro energetico passa dall’Italia

Il Titano investe nel futuro energetico e acquisisce un impianto fotovoltaico in Italia per l’autonomia e la sostenibilità. Il passo concreto è stato sostenuto dal governo di San Marino nei giorni scorsi con la presentazione del progetto fotovoltaico di Visano e della relativa acquisizione di Atlas Solar 12 srl. "Un passo strategico e concreto – dicono dal governo – verso il rafforzamento dell’autonomia energetica e l’innovazione tecnologica". La firma dell’accordo, rappresenta la prima di una serie di iniziative "per garantire un approvvigionamento sicuro e a supportare una crescita economica sostenibile". Come evidenziato dal segretario di Stato al Lavoro, "lessandro Bevitori: "L’operazione rappresenta un investimento di prospettiva – dice – Ci sono momenti in cui un governo è chiamato a prendere decisioni che delineano il futuro di un intero Paese. L’acquisizione di Atlas Solar 12 srl è una di queste. Essa ci permette di superare i limiti geografici del nostro territorio, incrementando la produzione di energia da fonti rinnovabili, minimizzando i rischi e massimizzando l’efficacia. Questo progetto, che coprirà inizialmente il 7-8% del nostro fabbisogno, getta le basi per un percorso di transizione ecologica e innovazione che intendiamo continuare a percorrere con determinazione, creando al contempo nuove e qualificate opportunità di lavoro per i nostri concittadini". Gli fa eco il segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti:"E’ la dimostrazione della nostra capacità di pianificazione finanziaria a lungo termine e di gestione oculata delle risorse pubbliche. L’investimento in un asset strategico come questo impianto fotovoltaico in Italia rappresenta un elemento fondamentale per la stabilità del nostro bilancio e per la sicurezza energetica del Paese, garantendo al contempo un ritorno economico sostenibile di cui beneficerà l’intera comunità".

L’intervento è stato reso possibile grazie al mandato conferito ad Aass dal decreto delegato 97 del 18 luglio, che ha autorizzato la costituzione di una società di diritto privato sammarinese per l’acquisizione di partecipazioni in società operanti nel settore delle energie rinnovabili. Dopo la firma, Renzo Giardi, presidente del cda di Aass ha espresso soddisfazione per l’intesa raggiunta: "Questo accordo rappresenta la sintesi della nostra missione istituzionale: garantire un futuro energetico solido e sostenibile per la Repubblica, investendo in soluzioni concrete e a basso impatto. L’Azienda, con il supporto del suo consiglio di amministrazione, assume il ruolo di motore in questa transizione, fornendo le basi infrastrutturali per lo sviluppo economico del Paese".