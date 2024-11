Il futuro incerto del teatro. Ristrutturare il Novelli costerebbe 10 milioni. I dubbi della maggioranza

Il ritorno in scena del teatro Novelli è molto lontano. E il suo futuro è incerto. Perché servirebbero tanti, tantissimi soldi per rimettere a posto il teatro di Marina centro. Il Novelli è chiuso da quando ha aperto il rinato Galli, nel 2018. Da allora ha ospitato alcuni piccoli eventi, poi più nemmeno quelli. Il teatro di via Cappellini "non è più sicuro", aveva ribadito (giusto un anno fa) l’assessore ai lavori pubblici, Mattia Morolli. In questi mesi sono stati eseguiti tutti i necessari accertamenti tecnici, sia per valutare le condizioni dell’edificio dal punto di vista statico e sismico, sia per capire quali interventi serviranno per riqualificare il teatro.

La relazione dei tecnici non ha portato buone notizie: per rimettere a posto il Novelli e renderlo di nuovo fruibile, servirebbe lavori per un importo che viaggia intorno ai 10 milioni di euro. Una cifra esorbitante. Considerando gli investimenti già previsti per proseguire con la riqualificazione dell’ex cinema Astoria, le spese di gestione del teatro Galli, i costi per sistemare il teatro degli Atti, il Novelli rischia di restare così – chiuso e abbandonato – ancora per parecchi anni.

A Palazzo Garampi nessuno (per ora) vuole tornare a pronunciare la parola ’demolizione’. Quando – nel 2009 – l’amministrazione, allora guidata da Alberto Ravaioli, ventilò l’ipotesi di abbattere il Novelli, in città si scatenò una rivolta popolare, con proteste e raccolte di firme non solo da parte della minoranza, ma anche di alcuni esponenti di maggioranza e di numerose personalità della cultura riminese. Ma la questione del futuro del Novelli ritorna, periodicamente, a galla. E giovedì se ne discuterà di nuovo in consiglio comunale, per effetto dell’ordine del giorno presentato dal gruppo dell’ex vicesindaca Gloria Lisi. Il titolo, inequivocabile: "Salviamo il teatro Novelli". Stasera si terrà una riunione di maggioranza per parlare del Novelli. E tra i consiglieri sono tanti a pensare che il teatro meriti una seconda vita. Ma a che prezzo? I dubbi non mancano. "Ci sono pareri differenti – conferma Matteo Petrucci, capogruppo del Pd – Ma tutti concordiamo sul fatto che il Novelli è un pezzo di storia della città. E ogni ragionamento non può prescindere da questo".