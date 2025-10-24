Il futuro prende vita con Ameca. Al Palacongressi il robot umanoide

Un robot che parla, risponde alle domande, gesticola e aggrotta la fronte quando non capisce qualcosa. Non è fantascienza da Star Wars, ma il futuro che si può toccare con mano, al Palacongressi di Rimini grazie a Z!ng – Zone of Innovation and Growth, uno dei più importanti eventi dedicati alla tecnologia in Italia, organizzato da Var Group. Iniziato ieri, l’appuntamento porta fino a stasera oltre tremila professionisti del mondo tech e dell’intelligenza artificiale. Tra gli stand figurano colossi come Samsung, Lenovo, Ibm, Amazon e molti altri: perché stare al passo con l’innovazione, in questo campo, è una corsa continua. "Z!ng nasce con l’obiettivo di riunire persone per ispirarsi a vicenda, condividere idee e progetti sul tema dell’intelligenza artificiale – spiega Francesca Moriani, ceo di Var Group –. Parliamo di intelligenze al plurale, perché in azienda è fondamentale coniugare quella artificiale, quella umana e quella collettiva. Rimini, con la sua ospitalità, è la nostra casa da tre anni".

Ma la vera protagonista non è in carne e ossa: si chiama Ameca, ed è un robot umanoide tra i più realistici al mondo. Sviluppata da una compagnia britannica, è composta da una struttura meccanica dotata di sensori e attuatori, con una pelle di gomma grigia su viso e mani. Gli ingegneri che l’hanno creata la considerano una ‘lei’. Grazie alla combinazione di hardware e software avanzati, Ameca riesce a interagire in modo sorprendentemente naturale con le persone, integrando le capacità dell’intelligenza artificiale. Dopo le tappe a Las Vegas, Londra e Milano, è ora approdata in Riviera per stupire visitatori e addetti ai lavori con la sua mimica facciale e i movimenti incredibilmente fluidi. "Ameca è uno dei robot più evoluti del pianeta – spiegano i suoi creatori –. È progettata per comunicare e interagire con il pubblico, utile in eventi, presentazioni e in futuro forse anche come receptionist o addetta all’accoglienza". È questo uno dei volti positivi dell’innovazione tecnologica: un supporto concreto al lavoro umano. Però, come sempre, ogni progresso ha anche il suo lato oscuro. Uno dei rischi più discussi è quello dei deepfake: video o contenuti multimediali generati dall’intelligenza artificiale che sostituiscono o manipolano volti, corpi o voci in modo estremamente realistico.

"Immaginiamo di vedere su un social network un video in cui un leader politico annuncia una guerra. Se fosse un post scritto, potremmo dubitare, ma se a parlare è il volto del presidente, con la sua voce e i suoi gesti, distinguere il vero dal falso diventa molto più difficile" spiegano Andrea Varischio e Roberto Chiodi di Yarix, il centro di competenza di Var Group dedicato alla cybersecurity. Il loro compito è sensibilizzare sul buon uso di queste tecnologie. I deepfake, infatti, non sono solo strumenti di manipolazione: possono essere usati anche in modo etico, ad esempio da aziende che creano avatar digitali per promuovere prodotti senza dover ricorrere a influencer reali, riducendo costi e impatto. "È un campo ancora tutto da esplorare – aggiungono –. Per difendersi, le persone devono imparare a osservare i dettagli più personali, come sfumature espressive che l’intelligenza artificiale fatica a riprodurre. Se un video appare troppo perfetto forse non è reale".

Federico Tommasini