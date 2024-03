Il futuro ’Romeo Neri’. Un affare da 40 milioni. Il Rimini scende in campo: "Sarà uno stadio gioiello"

Lo sognano da decenni. E ora, solo a vedere un paio di rendering, è partita la ola. Da stadio. Nuovo. Non si parla della posa del primo mattone, ma il ’Romeo Neri’ da qualche giorno ha almeno un futuro. E non sarà figlio unico. Infatti entro quest’anno partiranno – quelli sicuramente – i lavori per mettere finalmente in funzione la cittadella dello sport alla Gaiofana. Tutto così, in un colpo solo. Con la proprietà del Rimini calcio che ha già le chiavi dell’area ex Ghigi e ha messo, insieme ad Aurora Immobiliare, il progetto di fattibilità per il nuovo stadio sul tavolo del sindaco Sadegholvaad. Sempre giocando in prima linea. "Siamo in dirittura di arrivo per la fine dell’iter burocratico che ci permetterà di dare inizio ai lavori per la realizzazione del centro sportivo nell’ex area Ghigi – spiega la presidente del Rimini, Stefania Di Salvo – È un passo importantissimo, decisivo per il futuro. Ci permetterà di avere una casa di altissimo livello, riconoscibile e non provvisoria per tutte le nostre squadre". E il nuovo stadio? Costerà circa 40 milioni di euro e potrà ospitare circa 15mila spettatori. Non avrà più la pista d’atletica che sarà spostata a Rimini sud, in via Melucci. Gli spalti saranno appiccicati al campo e all’impianto si accederà da quattro grandi scalinate esterne. Che porteranno sul secondo livello, passando su due terrazze con bar e ristoranti in funzione sette giorni su sette. Al piano di sotto, sul primo livello, spazio a tutte le attività complementari che supportano l’investimento. L’impatto sarà evidente in tutta la zona stadio. Anche da fuori. Ampie aree pedonali e piste ciclabili e, naturalmente, la riorganizzazione delle zone di parcheggio.

È già bello così solo a raccontarlo. "Un progetto che ha l’ambizioso obiettivo – spiega la Di Salvo – di immaginare un futuro. Siamo consapevoli che il percorso sarà ancora molto lungo, che si sono mossi solo i primi passi, ma la direzione è quella giusta. Crediamo che la cittadella dello sport e il nuovo ’Romeo Neri’ siano fondamentali non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per creare un microcosmo inclusivo e capace di elevare il senso di comunità, d’integrazione, di famiglia". Un occhio alla sostenibilità ambientale con risorse rinnovabili e produzione di energia. Un occhio alla facciata storica per la quale è previsto un restauro conservativo. Per riportarla alla struttura architettonica originale degli anni ’30.

Com’era, dov’era. Ma solo quella resterà tale e quale. Perché poi all’interno ci sarà un po’ di tutto e nuovo di zecca. Una hall porterà alla zona riservata agli atleti. Tre spogliatoi per le squadre, tre per gli arbitri, un’infermeria e una sala antidoping. Ma anche una sala Var, visti i tempi che avanzano. Lavanderie, magazzini, depositi e una foresteria. Poi sala stampa, mixed zona, presidio di polizia, gli uffici del club e un’ampia zona dedicata all’hospitality con ristorazione.

La storia del calcio biancorosso verrà racchiusa in un vero e proprio museo. Mentre la storia attuale sarà a disposizione dei tifosi nei negozi della società. Ci saranno palchi e sky box privati. Insomma, uno stadio vero. Un impianto in stile inglese. "Una città meravigliosa come Rimini, conosciuta in tutto il mondo come città dell’accoglienza – dice la presidente – deve coltivare questa connotazione anche grazie all’impulso che due opere di questo livello possono dare". A oggi, per dare vita a tutto questo, Aurora Immobiliare e Rimini Fc hanno costituito un raggruppamento temporaneo di imprese. Aurora Immobiliare è referente dell’iter amministrativo fino ad eventuale aggiudicazione di gara. Dopo l’esito del bando entrerà in campo una società di progetto dedicata alla realizzazione e alla gestione dell’opera. E qui sarà interessante vedere, step dopo step, chi sarà ad aprire il portafoglio e a prendere in mano le redini del nuovo ’Neri’.