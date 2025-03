Il futuro urbanistico del territorio passa dal teatro

Il futuro urbanistico di Rimini parte dal teatro Galli. Oggi alle 17 nella sala Ressi del teatro si terrà la presentazione pubblica che dà il via al percorso verso l’elaborazione del nuovo Piano urbanistico generale (Pug), lo strumento di programmazione strategica, pianificazione e gestione del territorio comunale per uno sviluppo sostenibile. Ad aprire gli interventi sarà il sindaco Jamil Sadegholvaad. Seguiranno gli interventi dell’assessore all’Urbanistica, Valentina Ridolfi, dei dirigenti del settore, Carlomario Piacquadio e Lorenzo Turchi e del capogruppo del raggruppamento di esperti che affiancheranno il comune nell’elaborazione del Piano, Fabio Ceci. Chiuderà la presentazione Noemi Bello, della Fondazione Piano strategico, che illustrerà le attività strategiche integrate all’elaborazione del Pug. "Il Pug – spiega l’assessora Ridolfi - è un piano intersettoriale a servizio di una città e di una comunità intera, per questo motivo, fin dall’inizio del suo percorso, è fondamentale che venga coinvolta un’ampia partecipazione di tutti i portatori di interesse della città".