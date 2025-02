"Il Galli non basta: vogliamo riaprire il Novelli"

Il Teatro Galli non basta. A Rimini serve come il pane un secondo teatro. Per questo "andiamo avanti con il nostro piano per riqualicare il Novelli". A ribadirlo è l’assessore alla cultura, Michele Lari. Il problema sarà trovare i soldi per ristrutturare il teatro di Marina centro, chiuso dal 2018: dalle prime perizie servono oltre 10 milioni. "Il solo Galli, che ormai è preso d’assalto e ospita tanti eventi, non basta". Anche perché "il Galli è un teatro all’italiana: si presta bene per l’allestimento di certe tipologie di rappresentazioni, ma per altre è più forzato. Abbiamo anche, è vero, il teatro degli Atti, ma è più contenuto e adatto solo a certi tipi di spettacoli – sottolinea Lari – Siamo consapevoli che a Rimini serva un secondo teatro". Poter di nuovo usare il Novelli è fondamentale "anche per tornare ad avere un teatro nella zona di Marina centro". Sul Novelli e su altri temi, il Comune lavorerà anche "attraverso il nuovo piano strategico della cultura", obiettivo che il Comune vuole condividere insieme a tutta la città.