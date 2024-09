Il gallo fa cantare i residenti: "Ora riasfaltate le strade"

Bella, bellissima. "Ma quanto è costata?". E poi, "le priorità erano altre...", altro che quella scultura in mezzo alla rotatoria. È lì soltanto da un paio di giorni, ma sta facendo già parlare tanto di sè quell’opera collocata al centro della nuova rotatoria che ha mandato in pensione il semaforo tra le vie Tosi, Vecchia Emilia e la Santarcangelo mare, a San Vito. È la maxi scultura (è alta 4 metri) che raffigura un gallo romagnolo che stringe tra le zampe una tradizionale caveja. Realizzata da Nikki Rodgerson, artista dei Mutoid, con materiali riciclati (da vecchi macchinari agricoli), l’opera non può passare di certo inosservata. E sta suscitando tante reazioni, anche sui social. Molti attaccano il Comune di Santarcangelo per "le condizioni pietose delle strade di San Vito. Piuttosto che mettere sculture nelle rotonde riasfaltate le strade che sono un colabrodo". Altri puntano il dito sui presunti costi sostenuti per l’opera, perché "le priorità sono altre". Così numerose le reazioni e le proteste – anche sulla propria pagina Facebook ufficiale – che il Comune è stato costretto a intervenire. Per spiegare, prima di tutto, che "della spesa per la scultura si è fatta interamente carico Edil Sagea", ovvero l’azienda che ha realizzato la nuova rotatoria, costata 950mila euro. "Rispetto alle asfaltature e alla manutenzione delle strade, in diverse vie della frazione di San Vito i lavori partiranno appena terminati quelli della rotatoria (ancora in corso) e della pista ciclabile lungo la via San Vito. Sarebbe prematuro iniziare prima, con i cantieri ancora aperti". A San Vito, va detto, le strade sono messe piuttosto male, per via dei numerosi lavori (anche ai sottoservizi) degli ultimi mesi. Ma il sindaco Filippo Sacchetti ha previsto già un piano di manutenzione straordinaria, proprio per intervenire a San Vito e in altre zone dove i cantieri hanno messo a dura prova le strade. Chiudiamo con un’ultima speranza: che ci siano, molto presto, altre opere dei Mutod disseminate in città. Santarcangelo se lo meriterebbe, visto che la comunità dei Mutoid vive qui da oltre 30 anni.