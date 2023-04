Il Gambero Rosso premia l’olio Pecci

Lo scorso lunedì, l’olio romagnolo Monocultivar Frantoio dell’Oleificio Pecci di Morciano di Romagna ha ricevuto le 3 foglie Gambero Rosso, il massimo riconoscimento assegnato dalla guida ’Oli d’Italia’, curata dalla rivista enogastronomica Gambero Rosso.

Due foglie rosse per il Monocultivar Leccino e due foglie per il blend tracciato con tecnologia Blockchain. Gli oli romagnoli sono stati premiati presso la famosa manifestazione Vinitaly di Verona. Questo il riconoscimento per l’Oleificio Pecci, una piccola realtà a conduzione familiare dell’entroterra romagnola.