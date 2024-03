Il garante per la concorrenza: "Regolari i bandi per le spiagge"

Concessioni demaniali: avanti coi bandi nel 2024. L’Autorità garante della concorrenza ha archiviato le segnalazioni presentate contro il provvedimento del Comune su presunti "profili anti concorrenziali" del provvedimento. Quello che aveva deciso l’approvazione delle linee di indirizzo per le evidenze pubbliche per le concessioni demaniali marittime, avvenuta da parte della giunta lo scorso 22 dicembre (a Rimini come in altri Comuni). L’Autorità garante "ha confermato – segnala Palazzo Garampi – la sostanziale bontà dell’impianto dell’atto comunale con il quale si è dato mandato agli uffici di predisporre le procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni nel 2024". L’avvio del procedimento consente all’amministrazione di "differire la data di scadenza delle concessioni attualmente in essere per il tempo necessario all’indizione delle gare, avvalendosi dell’anno di slittamento ‘per oggettive difficoltà’ previsto dal decreto concorrenza Draghi, così come concordato con la Regione e gli altri Comuni della costa dell’Emilia Romagna. Le linee di indirizzo sono state il frutto di un corposo lavoro portato avanti durante il corso del 2023 da un tavolo tecnico amministrativo, costituito ad hoc e composto da dirigenti e personale degli uffici comunali, affiancati da un pool di esperti del settore e legali costituzionalisti, al fine di definire un provvedimento il più possibile coerente con le indicazioni provenienti dalle norme comunitarie e dalla giurisprudenza".

Intanto il Sib (Sindacato italiano balneari) annuncia lo "stato di agitazione" dei balneari, con manifestazioni di protesta. Contro cosa? Contro "l’assenza del più volte da noi invocato intervento normativo chiarificatore del governo", che "sta creando

una situazione caotica nella gestione della materia da parte degli enti concedenti".