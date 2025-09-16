Il generale Luongo fa visita al comando: "L’Arma ha ben interpretato il cambiamento"

Ieri il comandante generale dell’Arma dei carabinieri, generale di corpo d’armata Salvatore Luongo, ha fatto visita al comando provinciale dei carabinieri di Rimini dove ha rivolto un saluto ai militari dell’arma in congedo e in servizio nei reparti della provincia. L’alto ufficiale è stato ricevuto dal comandante provinciale, il colonnello Ruggero Gerardo Rugge, e ha incontrato gli ufficiali, una rappresentanza di marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri e le articolazioni dei carabinieri forestali e del nucleo ispettorato carabinieri del lavoro. Presenti inoltre delegati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, rappresentanti dell’Onaomac e i presidenti delle Associazioni nazionali carabinieri di Rimini, Riccione, Cattolica, Morciano di Romagna, Novafeltria e della Repubblica di San Marino.

"Gli ideali dei nostri padri ci hanno indicato la strada, ma è nelle idee e nella capacità critica di mettersi in discussione delle nuove generazioni che risiede la capacità dell’Arma di traguardare il terzo millennio con uno spirito capace di interpretare i continui mutamenti sociali", ha spiegato Luongo rivolgendosi ai colleghi più giovani. Il comandante ha poi indicato le evoluzioni concrete che vedono l’Arma sempre più proiettata nel futuro, tra queste l’applicazione dell’intelligenza artificiale alle attività di indagine e di controllo del territorio.