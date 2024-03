Il generale Teo Luzi torna nella ’sua’ Rimini

Il Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha visitato ieri il Comando Provinciale Carabinieri di Rimini e nell’occasione ha rivolto un saluto ai militari dell’Arma in congedo ed in servizio nei Reparti della Provincia. L’Alto Ufficiale, accompagnato dal Comandante della Legione Emilia Romagna, Generale di Divisione Massimo Zuccher, è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Ruggero Gerardo Rugge, incontrando, altresì, tutti gli Ufficiali, una rappresentanza di Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri in servizio nel riminese, incluse le articolazioni Forestali ed il Nucleo Ispettorato del Lavoro, nonché i delegati della Rappresentanza Militare e dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Rimini, Riccione, Cattolica, Morciano di Romagna, Novafeltria e della Repubblica di San Marino. Il Comandante Generale dell’Arma, particolarmente legato al territorio della provincia di Rimini ove è nato ed ha vissuto sino al suo arruolamento che, come ricordato dallo stesso, è avvenuto grazie all’opera di reclutamento posta in essere dall’allora Comandante della Stazione Carabinieri di Cattolica, oggi Tenenza.