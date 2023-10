Il generale Vannacci tra selfie e autografi a teatro, evitate le contestazioni. Lui assicura: "Non farò politica, né da solo né con il sindaco Mauro Giannini"

Autografi e selfie per il generale Roberto Vannacci. È finita così a Pennabilli, senza proteste e contestazioni (anche per l’imponente schieramento di agenti), la serata di presentazione del libro Il mondo al contrario. Chi voleva contestarlo, è rimasto in silenzio. Nella sala del teatro gremita diversi esponenti politici locali, ma anche giovani, anziani, qualche no vax in cerca di risposte da Vannacci. Che sul vaccino anti-Covid ha risposto così: "In Russia io ho fatto lo Sputnik, ma sono un liberale e vedo i limiti nell’obbligo vaccinale". Al teatro Vittoria, dove ha presentato il libro, c’erano il sindaco Mauro Giannini e la sua giunta al completo. Vannacci ha sciorinato le sue teorie sull’omosessualità e su vari temi. Il generale ha reclamato il "diritto all’odio", che in fondo, ha aggiunto, è soltanto un "sentimento". Ha ammesso di "non conoscere la storia politica di Giannini. È solo un commilitone. E no – ha assicurato il generale – non farò politica, né da solo né con lui".

a.g.c.