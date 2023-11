Il genio creativo di La Motta si ‘manifesta’ al Palacongressi

Quando lavora con l’olio, la cera, il legno, descrive e traccia forme, impone al gesso, alla tela, i gesti estremi di una bellezza eterna, che poi si palesano nelle sue opere. Tutto questo è Abitare il mito, la mostra itinerante che ha già ottenuto grande successo di pubblico e critica, a Salina, e che approda a Rimini, nella città natale del suo artista: Alessandro La Motta. Da oggi (17.30) al 30 maggio, l’esposizione di sculture e quadri dell’artista riminese abiterà lo spazio Convivio del Palacongressi, e offrirà al pubblico due giornate speciali: il 2 e il 3 dicembre, dalle 16 alle 19, la mostra sarà a ingresso gratuito. Alessandro La Motta ha esposto con mostre personali in Italia e in ambito internazionale, tra cui Barcellona, New York, il Parlamento europeo a Bruxelles, la Cina. "Sono davvero felice e grato a Ieg per questa possibilità di esporre nella mia città – dice l’artista – L’ultima mia mostra personale di grande respiro a Rimini fu nel 2014 alla Domus del Chirurgo. Al Palacongressi ho inserito una ventina di opere di questi ultimi anni, fino alla recente produzione di Abitare il mito".

Il genio creativo di La Motta, che si è diplomato all’Accademia di belle arti di Bologna e si occupa di pittura, di teatro e di iniziative culturali, si manifesta su più fronti: unisce la passione per la pittura e la poesia in numerosi lavori come in Omaggio a Fellini (1994), Riemerge in lontane chiarità (1997) e Tra le righe della poesia (1999). Oltre ad aver partecipato a mostre collettive e fiere internazionali, ha realizzato residenze d’artista. È stato invitato a numerose rassegne e premi. Nel 2011 è stato invitato alla 54esima Biennale di Venezia per il Padiglione Italia.

r. c.