Il ghiacciolo è troppo ‘hot’ "Pubblicità di cattivo gusto"

Passi tutto, ma ora è troppo. L’idea è venuta alla catena di gelaterie Mr. Dick che ha fatto della provocazione e dell’ironia il proprio marchio di fabbrica: un ghiacciolo con la forma dei genitali maschili. A Milano l’azienda ha ottenuto successo. Poi l’arrivo a Riccione dove la catena ha aperto un nuovo negozio a due passi da piazzale Ceccarini. Fino a qualche giorno fa la coabitazione dell’attività con gli esercenti del ‘salotto’ è trascorsa senza problemi, poi all’esterno della gelateria è comparsa la grande locandina con la pubblicità del nuovo gusto e un’immagine che non lascia nulla all’immaginazione. "Qui non si tratta di essere bigotti – sentenzia Maurizio Metto, presidente del Consorzio Ceccarini – Ormai abbiamo visto di tutto in nome del marketing, ma questo è semplicemente cattivo gusto piazzato in mezzo alle persone che passeggiano".