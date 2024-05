Il giallo del Tour, i segreti della grande corsa

Bottecchia, Bartali, Coppi, Nencini, Gimondi, Pantani, Nibali. Come in una magica filastrocca, ecco i nomi dei grandi ciclisti italiani che hanno vinto il Tour de France, la più prestigiosa e antica corsa a tappe del mondo (120 anni di storia) che per la prima volta partirà dall’Italia. Per celebrare l’evento Beppe Conti e Minerva Edizioni presentano un libro gioiello, una vera e propria Bibbia del pedale. Si chiama “Il giallo del Tour”, corredato da splendide immagini di ogni epoca.

Per chi vuole scoprirne contenuti e segreti l’appuntamento è domani alle 18 alla Sala Rubino di Giochi del Titano a San Marino. Sarà l’ultimo atto della rassegna “Mementi, mercoledì d’autore” che ha portato a San Marino grandi autori e libri di qualità.

"Sarà un piacere intervistare Beppe Conti, giornalista di lunga esperienza e vero innamorato del ciclismo", commenta il giornalista Giuseppe Tassi che farà da moderatore all’incontro.

Inviato storico di Tuttosport e commentatore Rai, Beppe Contiha alle spalle ben 43 Giri d’Italia vissuti da cronista. "A lui chiederò di farci rivivere le grandi imprese degli italiani al Tour – dice Giuseppe Tassi –ma anche di svelare i retroscena della rivalità fra Anquetil e Poulidor, di raccontare la vera storia dello scambio di borraccia fra Coppi e Bartali, di condurci fra le vicende nere del Tour (S’impson e Casartelli) e nell’inquietante scenario del doping con le sette vittorie cancellare a Lance Armstrong. Senza dimenticare le gioie del cuore che si chiamano Gimondi, Pantani e Nibali, vestiti per sempre con quella mitica maglia gialla".