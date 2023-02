Il giallo della Bandiera, tra fake e "sciacalli"

Il giallo della Bandiera blu tra attacchi arrivati dalla minoranza e contrattacchi da parte della giunta: "Questo è sciacallaggio. Sono fake news". Il tutto è iniziato ieri mattina quando sui social l’ex assessore al Demanio, Andrea Dionigi Palazzi ha scritto della fine di un sogno. Quel sogno è l’attestazione della Bandiera blu ottenuta da Riccione proprio mentre era lui al timone del settore Demanio. "Bandiera Blu non confermata per la stagione 2023. Un vero peccato!! Tutto il duro lavoro fatto in questi anni buttato alle ortiche. Che amarezza!!!" scriveva Palazzi. Un post che in poco tempo ha fatto il giro del web, ripreso da siti e colleghi d’opposizione come Stefano Caldari e Renata Tosi che hanno stroncato l’operato della giunta Angelini. Passa qualche ora e sulla pagina Facebook degli organizzatori della Bandiera Blu esce una nota: "Informiamo a fronte di molte segnalazioni da parte di Comuni, di un presunto elenco delle Bandiera Blu del 2023 apparso sul web, che non essendo ancora terminato il lavoro di valutazione, tale elenco è totalmente falso". Sul sito ufficiale dell’organizzazione che distribuisce i vessilli alle località di mare, non c’è traccia della classifica 2023.

L’ultima disponibile è quella presentata un anno fa. Tuttavia una lista aggiornata a quest’anno è uscita su alcuni siti nei giorni scorsi, e per la provincia riminese comprendeva solo Misano, Bellaria e Cattolica. Stando agli organizzatori l’elenco rappresenta un falso, una fake news sulla quale si sono scontrate opposizione e maggioranza. Quanto è bastato alla giunta Angelini per contrattaccare. "Numerosi esponenti della minoranza stanno arrecando un grave danno alla città di Riccione – accusa l’assessore all’ambiente Christian Andruccioli -, diffondendo e rilanciando una fake news. Si tratta di un’azione estremamente irresponsabile: la nostra città non merita di subire un ingiusto e così pesante danno d’immagine basato sul nulla".

Andruccioli ribalta una delle contestazioni che in passato arrivavano proprio dalla maggioranza, oggi all’opposizione: criticando la città si finisce con il darsi la zappa sui piedi visto che sui social e nel web a leggere sono anche i turisti. "Si tratta di un’operazione di sciacallaggio - conclude Andruccioli - di cui mi auguro che la città, e in particolare gli operatori turistici, chiamino a risponderne i responsabili. Mi domando come sia possibile che a diffondere fake news a danno della città sia proprio chi, fino a pochi mesi fa, aveva la responsabilità del governo di Riccione". Ancor più tranchant la sindaca Daniela Angelini: "Come cittadina, prima ancora che come sindaca, sono veramente indignata: la notizia della mancata assegnazione della Bandiera blu è falsa ed è una vergogna che a rilanciarla siano i componenti della vecchia giunta. Avere perso il consenso dei riccionesi non può essere una ragione per danneggiare la città". Tra battaglie politiche e fake news resta comunque l’interrogativo: La Bandiera blu verrà confermata anche nel 2023? La risposta arriverà con il mese di maggio, quando la Foundation for Environmental Education (FEE), renderà noto l’elenco ufficiale.

Andrea Oliva