Il giardino nel nome di Magalotti Rotonde per Battisti e Pagliarani

Un giardino per Marco Magalotti. Il momento tanto atteso è arrivato, portando l’omaggio a un giornalista storico di questa terra. Lo spazio che gli verrà dedicato si trova tra le vie Bianchelli, Lucchesi e Drudi. Il momento ufficiale dell’intitolazione avverrà mercoledì alle 11,30, con una cerimonia alla quale parteciperanno il sindaco Jamil Sadegholvaad, l’assessore alla toponomastica Francesco Bragagni, la figlia Caterina e il suo storico collaboratore Tiziano Arlotti.

Magalotti non sarà l’unico ad avere presto un luogo della città a lui dedicato. Ci sono altre undici nuove intitolazioni volute dalla giunta. In parte le avevamo già anticipate. Tra queste quella a Nicola Pagliarani, sindaco di Rimini tra il 1970 e il 1978. Gli sarà dedicata la rotonda che già porta il ricordo di un altro primo cittadino, Walter Ceccaroni. Tra i nomi che si ritrovano nella lista compare Renè Gruau, il grande artista riminese di cui si possono ammirare varie opere al Museo della città. Porterà il suo nome la rotonda tra via Dante e via Roma. La piazzetta di via Marco Minghetti ricorderà invece un garibaldino, Aristide Perilli, mentre il medico e figura della Resistenza, Quinto Sirotti, darà il nome alla piazzetta davanti al circolo nautico di Viserba, come chiesto dai residenti.

Tra i piazzali Marvelli e Benedetto Croce attendeva un nome il nuovo lungomare. Gli verrà dato quello di Carlo Alberto Rossi, autore di pezzi indimenticabili come Le mille bolle blu. Restando nel mondo della musica, confermata la dedica della rotonda di piazzale Fellini al grande Lucio Battisti. La giunta ha voluto omaggiare anche importanti figure femminili. Come Anna Pizzagalli, tra le prime donne a diventare dirigente sindacale: le sarà intitolata l’area verde di via Baracca. Lo spazio verde tra via San Martino in Riparotta e via Togliatti sarà per una madre costituente, Lina Merlin. Alla scrittrice e giornalista Oriana Fallaci sarà intitolata la otatoria tra le vie Sacramora e Presley. Le altre intitolazioni per Antonio Mosca, il poliziotto caduto per mano della Uno bianca (per lui il giardino davanti alla Casa del volley), ed Enzo Tortora (gli sarà intitolata la rotatoria tra le vie Flaminia e Flaminia Conca).