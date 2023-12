Il gigante Mamadu. Rufo Spina vede "nero"

Il ‘gigante gentile’ Mamadu non piace a Carlo Rufo Spina, consigliere comunale di FdI, che in un post su Facebook ha puntato il dito contro il sindaco di Rimini, reo di aver scelto Mamadu come "esempio" per la città. Il consigliere comunale non ha gradito infatti il messaggio che Jamil Sadegholvaad ha scritto su Instagram, in cui salutava Mamadu definendolo "un gigante gentile e rassicurante a cui molti di noi sono affezionati, partito per il Senegal, suo Paese natale, per raggiungere la famiglia. Spero non sia un addio, ma un arrivederci – ha scritto il sindaco – anche perché Rimini resterà sempre casa sua". Un post che per Rufo Spina servirebbe solo ad esaltare "la cultura dell’illegalità e del fallimento dell’integrazione". Il venditore ambulante senegalese vive a Rimini fin dal 1987. La sua notorietà si deve al fatto che l’artista Eron lo madò a ritirare il Sigismondo d’Oro al posto suo. La storia di Mamadu non intenerisce il consigliere di Fratelli d’Italia. "Trovo avvilente e totalmente fuori luogo che un sindaco prenda ad esempio chi ha fatto dell’abusivismo commerciale e della correlata evasione fiscale la propria cifra di contributo al territorio riminese", sostiene Rufo Spina. "I pubblici amministratori devono promuovere la cultura della legalità e dell’integrazione attraverso la legalità – continua – tutto il resto non è accettabile e rende il sindaco e il Pd fonte di grave imbarazzo di fronte al prefetto, al questore e al comandante della Polizia Locale".

Andrea G. Cammarata