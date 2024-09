Il giorno della bomba. Santa Giustina evacuata. Residenti sfollati all’alba per rimuovere l’ordigno

Per rimuoverla in tutta sicurezza e farla brillare, ci sono volute cinque ore. Lunga 65 centimetri, pesava più di un quintale la bomba disinnescata ieri mattina a Santa Giustina dagli artificieri dell’esercito. L’ordigno bellico, una bomba d’aereo (di fabbricazione inglese) della Seconda guerra mondiale, era stata ritrovata alcune settimane fa.

Le operazioni sono scattate intorno alle 8, dopo aver fatto evacuare tutti i residenti della ’zona rossa’. Sono stati costretti a lassciare casa le famiglie che abitano nelle vie Alfonsine, Fusignano, Premilcuore e in alcune case affacciate sulla via Emilia. In tutto 143 i residenti sfollati per il ’bomba day’. I volontari all’opera (oltre 80, tra quelli della protezione civile e di varie associazioni) e le forze dell’ordine hanno iniziato a fare il giro delle case alle 6,30, per assicurarsi che tutti fossero usciti. Cinque residenti, un padre con due bambini e altre due persone, non sapendo dove andare, sono stati accompagnati al centro di accoglienza allestito dalla protezione civile nell’ex centro giovani di Santa Giustina. I volontari della Croce rossa invece hanno portato in ambulanza altre tre persone, tutte gravemente malate, dai loro famigliari.

Una volta sgomberata la ’zona rossa’ (per un raggio di 352 metri dal punto di ritrovamento della bomba) e chiuse le strade, gli artificieri del reggimento genio ferrovieri di Castel Maggiore si sono messi all’opera per disinnescare l’ordigno, che era in pessime condizioni, coordinati dalla Prefettura e dal comando forze operative nord dell’esercito. Dopo aver realizzato una struttura di protezione nel punto di ritrovamento, i militari hanno rimosso l’innesco della bomba (pesava 104 kg, con 31 kg di tritolo), che è stata poi portata via e fatta brillare in un luogo sicuro. Le operazioni si sono concluse intorno alle 13 e così, già all’ora di pranzo, i residenti evacuati hanno avuto la possibilità di rientrare nelle loro case.

Manuel Spadazzi