Il giorno della Meloni Le sfide al sindacato poi l’abbraccio con i suoi fedelissimi

di Manuel Spadazzi

Arriva al Palacongressi da un ingresso secondario. Ad aspettarla ci sono il sindaco Jamil Sadegholvaad, il prefetto Rosa Maria Padovano, il segretario Cgil Maurizio Landini. Ma Giorgia Meloni, per la prima volta a Rimini da premier, decide di non passare ’da dietro’, ma di entrare al Palas da uno degli ingressi principali, pur sapendo che ad aspettarla ci sono già i contestatori: un gruppo di delegati della Cgil e alcuni bagnini. "Passiamo da lì...", dice sicura ai suoi la Meloni.

La prima volta a Rimini da premier è iniziata così per la Meloni. Ha affrontato i fischi di Eliana Como e altri delegati della minoranza di Cgil, che l’aspettavano con striscioni e peluches (per ricordare le vittime della strage di Cutro). A poco è valso l’appello fatto da Landini al pubblico, prima di lasciare la parola alla Meloni: "Evitiamo le contestazioni e impariamo ad ascoltare". Quando la Meloni è salita sul palco, i ’dissidenti’ della Cgil sono usciti dalla sala cantando Bella ciao. "Mi fischiano da quando avevo 16 anni – dice la premier – potrebbero farmi cavaliere al merito per questo". Fine della contestazione. E quando la Meloni, dopo aver parlato di riforma del fisco e lavoro, della necessità di cambiare il reddito di cittadinanza, termina promettendo al pubblico della Cgil che "le vostre istanze troveranno un ascolto serio e senza pregiudizi", arrivano pure timidi applausi dall’aula. Ma il confronto con il sindacato non si è esaurito in sala: la Meloni è rimasta a parlare - per una ventina di minuti - con Landini, prima di lasciare il Palas. Ad aspettarla fuori con un mazzo di fiori bianchi le parlamentari riminesi di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo e Domenica Spinelli. Che non sono riuscite a entrare "perché la Cgil ci ha negato gli accrediti. Decisione incomprensibile – attacca la Spinelli – visto che altri colleghi, come Marco Croatti del M5s, hanno avuto l’accredito e partecipato al congresso".

Polemiche a parte, il saluto con la Meloni è stato breve: il tempo di una stretta di mano e di qualche foto. Per motivi di sicurezza sono stati tenuti a distanza il segretario provinciale di FdI Filippo Zilli, altri consiglieri e dirigenti del partito e i sindaci di centrodestra Fillppo Giorgetti (Bellaria), Gianluca Ugolini (Coriano) e Lenoardi Bindi (San Leo), tutti venuti al Palas a salutarla. Niente incontro con la Meloni, ma "poco importat. Quel che conta – dice Zilli – è il fatto che la Meloni sia uscita vincitrice in casa Cgil, a dimostrazione che impegno, lavoro e serietà superano i pregiudizi ideologici. Non era scontata, né dovuta, la sua partecipazione ieri, ma da grande leader qual’è lei non è voluta mancare. Erano 27 anni che un premier non partecipava personalmente al congresso Cgil, e lei lo ha fatto portando temi e proposte". "La Meloni – aggiunge la Spinelli – è stata coraggiosa: ha accettato la sfida di confrontarsi con una platea difficile, agguerrita, storicamente legata alla sinistra. Per un premier di centrodestra, a maggior ragione, questo non era scontato". E per la Spinelli "le polemiche e le piccole proteste di ieri sono state surclassate dai contenuti che la Meloni ha voluto esporre qui a Rimini, portando risposte coraggiose e proposte serie".