Il giorno della verità. Dassilva più robusto, esperimento a rischio. Il caso si accende

C’era anche lui ieri mattina in tribunale a Rimini per l’udienza conclusiva dell’incidente probatorio sui dispositivi elettronici, disposto dal gip di Rimini Vinicio Cantarini per fare luce sul delitto di via del Ciclamino. A qualcuno, tra coloro che hanno avuto modo di vederlo, Louis Dassilva - unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli - sarebbe apparso cambiato. Alcuni avrebbero parlato di una figura più robusta e in carne rispetto al passato, come se Louis durante i mesi trascorsi in carcere - dove si trova dal luglio scorso - avesse preso peso. Circostanza che è stata smentita con forza dagli avvocati del 34enne, Riario Fabbri e Andrea Guidi. "Non mi pare assolutamente che il mio assistito abbia preso del peso - ha dichiarato l’avvocato Fabbri - Penso che questa sensazione sia dipesa dal fatto che, oggi, era vestito con giacca e maglione. In realtà, a mio parere, è più magro di quando è stato arrestato. La questione, comunque, è di semplice soluzione: prima di eseguire la camminata sarà pesato e misurato così come gli altri volontari che parteciperanno. L’intenzione di tutte le parti è quella di capire chi è l’ignoto che passa sotto la cam".

La forma fisica di Louis tuttavia non è affatto un elemento irrilevante ai fini investigativi. Alcuni chili in più - se così effettivamente stanno le cose - potrebbero influenzare l’esperimento cruciale, quello sulla cam della farmacia San Martino, in programma proprio oggi a partire dalle 15.30 in via del Ciclamino, in un quartiere completamente blindato e preso d’assalto da cronisti e curiosi. Louis Dassilva sarà infatti chiamato a percorrere, seguendo una linea tracciata sull’asfalto, lo stesso percorso effettuato la sera del 3 ottobre del 2023 dalla sagoma misteriosa che alle 22.17 è stata ripresa dall’occhio elettronico della telecamera. La figura di Dassilva sarà messa a confronto con quella immortalata dalla cam 3 e con quella di un altro condominio, Emanuele Neri, che in televisione ha detto di essersi riconosciuto nel famigerato video della farmacia. Louis dovrà indossare la maglietta con logo "Eco Service" e occhiali da vista/sole con cappellino di colore bianco. Dovrà inoltre portare con sé una maglietta a maniche corte bianca e una maglietta a maniche corte nera. Quanto a Neri, dovrà indossare la maglietta con logo "Edil-Infissi", gli occhiali da vista e il marsupio in uso all’epoca dei fatti. Inoltre, anche lui dovrà avere con sé una maglietta a maniche corte bianca e una maglietta a maniche corte nera. o di casa Neri.

Lorenzo Muccioli