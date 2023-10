Il giorno di Vannacci. Arcigay prepara la battaglia: "Il generale diffonde l’odio"

Nella sala dell’Imperiale, l’hotel a Marina centro dove il generale Roberto Vannacci oggi presenta il suo controverso libro Il mondo al contrario, i posti sono solo una sessantina. "Avremmo avuto bisogno di 200 posti, per accogliere tutti quelli che volevano partecipare. Abbiamo dovuto dire tanti no, spiega Adolfo Morganti, l’editore riminese che con la sua casa editrice ha deciso di pubblicare il saggio del generale, che ha scatenato una bufera per le sue idee contro gay e i migranti (e non solo). All’incontro oggi saranno presenti gli uomini della Digos, per evitare incidenti e disordini. Per ora non sono in vista proteste contro il generale. Ci saranno invece il 12 ottobre a Pennabilli, dove Vannacci presenterà il libro invitato direttamente dal sindaco e suo ex commilitone Mauro Giannini. Il generale parlerà al teatro Vittoria, fuori ci sarà un maxi schermo. E Giannini non ammetterà all’incontro "chi verrà con bandiere e simboli politici".

"Avevamo pensato – ammette Marco Tonti, presidente di Arcigay – di organizzare un’iniziativa oggi a Rimini. Non ce la faremo. Ma Pennabilli daremo sicuramente un segnale, e non saremo soli". Tonti ironizza sul fatto che "nemmeno a Rimini, la città del suo editore, il generalissimo godrà del privilegio di presentare la sua opera in una libreria vera, fisica. Ha ripiegato nella sala di un hotel". Il giudizio dell’Arcigay su Vannacci è secco: "Dice che noi omosessuali non siamo normali. Dice di difendere la Costituzione, quando con le sue vili e sgangherate espressioni ne tradisce sia la lettera che lo spirito. Ma tradisce anche il Paese, infanga decenni di civiltà democratica e le lotte che ci hanno liberato dalla dittatura nazifascista". Vannacci, conclude Tonti, "ha diritto di esprimersi ma non per diffondere disprezzo e odio, specialmente ricoprendo il ruolo di militare".

ma.spa.